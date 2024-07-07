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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024, 21:44 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2024, 21:44

ABD, Michigan'da kanlı gece! Partiye silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı

ABD’nin Michigan eyaletinde bir partiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralandı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Detroit kentinde gece saatlerinde bir partiye silahlı saldırı düzenlendi.




Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, saldırıyla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Detroit Emniyet Müdürü Ricardo Moore, "Sorun bu silahlı saldırıların normalleşmesi. 1 Ocak'ta suçların azaldığını söyleyecek ve sonra her şeye yeniden başlayacağız" dedi.

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