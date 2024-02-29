“Özgür Filistin” diye seslenerek Washington’daki İsrail büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ABD’li havacı Aaron Bushnell'in ölümü gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Amerikalı asker Aaron Bushnell'in arkadaşları Bushnell'in ölümü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundular. Bir arkadaşı, Bushnell'in kendisine bölgedeki ABD birliklerinin birçok Filistinli'yi dürdüğünü söylediğini belirtti. Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı olayın üstüne kapatmaya çalışarak,Bushnell'in ölümünün çok sıradan olduğunu ve bu intihara çok fazla siyasi anlam yüklendiğini belirtti.