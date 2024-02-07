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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 20:56 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 21:10

▶️ Pakistan’da 2 ayrı seçim bürosuna yönelik bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Pişin bölgesinde yer alan siyasi parti seçim ofisi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 15, Killa Saifullah bölgesindeki Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi’nin seçim ofisi yakınlarındaki saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim öncesi 2 bombalı saldırı düzenlendi. İlk saldırı Belucistan eyaletine bağlı Pişin bölgesinde yer alan siyasi parti seçim ofisi yakınlarında düzenlenirken, saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 40 kişi tedavi altına alındı. Polis, saldırıyı doğrularken, bölgeyi kordon altına aldı.

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP) tarafından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin yetkililerden rapor istendiği duyuruldu.

JUI-F PARTİSİ'NİN SEÇİM OFİSİ YAKINLARINDAKİ PATLAMADA 10 ÖLÜ

Belucistan eyaletine bağlı Killa Saifullah bölgesinde ise Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) Partisi'nin seçim ofisi yakınlarında düzenlenen saldırıda, en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişinin ise hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

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