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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 18:58 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 19:28

Azerbaycan sandık başına gitti! Anketlerde Aliyev seçiminde oyların yüzde 93'ünü aldı!

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı. 30 yıldan fazla bir süredir Ermenistan işgalinde olan Şuşa ve Hankendi gibi şehirlerde de seçim sandıkları kurulurken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyunu Hankendi'de kullandı. Yerel saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona ermesiyle birlikte oy sayım işlemi başladı. Öte yandan Azerbaycan'da sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldı İşte, detaylar...

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde sandık çıkış anketi gerçekleştirdi.

Ankete göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alırken, Aliyev'i yüzde 1,8 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti.

Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

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