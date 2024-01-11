▶️ Boynuna ip geçirdikleri temsili çocuğu astılar | Dünya sinagoglarda dönen olayları konuşuyor! "Bunlar insan olamaz"

Sosyal medya son günlerde New York’taki Ortodoks Yahudi sinagogu altında bulunan gizli tünellerle çalkalanıyor. Yatak üzerinde görülen kan izleri tünellerde "Pedofili ve organ kaçakçılığı mı yapılıyor?" sorusunu akıllara getirirken sosyal medyada tüm dünyayı sarsan bir olay daha patlak verdi. Sinagogta henüz kim olduğu bilinmeyen bir kişi, alkış ve dans eşliğinde boynuna ip geçirdiği temsili çocuğu astı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından "Bunlar insan değil.","Bunları ne yaptılarsa aynı şekilde cezalandırmak lazım." tepkileri peşpeşe geldi. İşte o skandal görüntüler...