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İzmir Depremi SON DAKİKA! Çeşme'de 4,2 büyüklüğünde deprem | AFAD son depremler

İzmir Depremi SON DAKİKA! Çeşme'de 4,2 büyüklüğünde deprem | AFAD son depremler
30.11.2021 14:51
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İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'in Çeşme ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak açıklandı. Öte yandan sabah saatlerinde İzmir’in Urla ilçesinde 5,1 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha yaşanmıştı.

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AFAD verilerine göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 13.32'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıklarken, derinliğini ise, 5.4 kilometre olarak duyurdu.

İKİ DEPREM DAHA YAŞANMIŞTI
Öte yandan sabah saatlerinde İzmir'in Urla ilçesinde 5,1 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha yaşanmıştı.

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