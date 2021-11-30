İzmir Depremi SON DAKİKA! Çeşme'de 4,2 büyüklüğünde deprem | AFAD son depremler

AFAD verilerine göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 13.32'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak açıklandı.





Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıklarken, derinliğini ise, 5.4 kilometre olarak duyurdu.

İKİ DEPREM DAHA YAŞANMIŞTI

Öte yandan sabah saatlerinde İzmir'in Urla ilçesinde 5,1 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha yaşanmıştı.