SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Video Son 24 Saat Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 16:18 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 16:19

GEBZE PATLAMA SON DAKİKA: 2 ÖLÜ, 6 YARALI!

Son dakika haberi! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sanayi tüpü patlaması meydana geldi. 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır." denildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sanayi tüpü patlaması meydana geldi. 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır.

Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

SIRADAKİ VİDEO
CHP kurultay tarihi belli oldu
27.09.2023Çarşamba
Otomobil sürücüsü yaralandı, devrilen direkteki bayraklar alındı
16.01.2023Pazartesi
MADEN PATLAMASI! Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Mahsur kalanlar var!
14.10.2022Cuma
HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! O güne dikkat! 10 derece birden düşecek! İstanbul'a kar yağacak mı?
24.12.2021Cuma
''SAT, SAT, SAT'' 18 TL'den aldığı doları 12 TL'den bozduran vatandaş: "Zarar ettim ama iyi oldu"
21.12.2021Salı
Bunlar da Var
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü? Kraliyetten açıklama bekleniyor 04:25
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü?
18.03.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak 14:17
Milyoner'de tarihi an! 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak
18.03.2024Pazartesi
CHP’li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi 05:38
TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi!
18.03.2024Pazartesi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan olaylı derbi sonrası ilk açıklama! 00:24
Bakan Bak'tan olaylı derbi sonrası ilk açıklama!
18.03.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA