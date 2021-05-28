Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüme damga vuran sahne! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya geldi

Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah Mengüberti'nin hikayesini anlatan atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerden tam not almıştı. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ikinci bölümü de izleyicileri ekran başına kilitledi. İkinci bölümde; Harzemşah sarayında sular ısındı, Sultan Aleaddin ve annesi Türkan Hatun karşı karşıya geldi. O sahne sosyal medyaya damga vurdu. İşte Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun'un iktidar savaşı