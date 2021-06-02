‘’Cihanı fethedeceğim!’’ Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

‘’Allah’a yemin olsun ki ben bu kılıçla cihanı fethedeceğim!’’ Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor⁣! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm2. fragmanı yayınlandı. Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümü ile cuma akşamı yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte 3. bölüm son yayınlanan fragmanı...

CENGİZ HAN DÜŞMANINI ZAYIFLATMA AMACINDA

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

CELALEDDİN GÜÇLER ARASINDA DENGEYİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.