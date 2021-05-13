Bozkır Arslanı Celaleddin 21 Mayıs Cuma atv'de

"Devletin insanları yaşatmak için var olduğuna inanırım." Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihi belli oldu. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümü için heyecanlı geri sayım başladı. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin; Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek. İşte oyuncu kadrosu ve yayın tarihi ile Atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin hakkında merak edilen her şey...