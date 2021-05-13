Atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihi belli oldu! Oyuncu kadrosundaki yıldız isimlerle gümbür gümbür geliyor!
Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihi belli oldu. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümü için heyecanlı geri sayım başladı. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin; Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek. İşte oyuncu kadrosu ve yayın tarihi ile Atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin hakkında merak edilen her şey...
YILDIZ OYUNCULAR 'BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN'DE!
Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin; Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek. Dizide, Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'a yıldız oyuncu Emre Kıvılcım hayat veriyor.
Dizide Kutlu Bike rolünü, Özbekistan'ın en ünlü oyuncularından, Rusya'da da tanınan sinema ve dizi oyuncusu Yulduz Radjabova canlandıracak. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'de Cengiz Han'ı oynayan usta Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov ise performansıyla çok konuşulacak. Usta oyuncu Zakkrov, Özbekistan ve Rusya dizi ve filmlerde rol almış, jenerasyonunun en önemli aktörlerinden biri. Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye'den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.
CELALEDDİN HARZEMŞAH'IN EFSANEVİ HİKAYESİ
Bozkır Arslanı Celaleddin', görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah devletinin sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesini anlatacak. Sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesinin zayıflattığı devletini hayatta tutmak için kimliğini gizleyerek Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın huzuruna giren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlar.