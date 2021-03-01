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Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanı yayınlandı! Behice'nin ölümü sonrası...

Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanı yayınlandı! Behice'nin ölümü sonrası...
01.03.2021 09:19
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ATV ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 86. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Demir'in "Züleyha'ya boşanmak istediğimi söyleyeceğim...'' sözleri dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm fragmanında yaşanacaklar...


BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova Behice'nin peşinde!

İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!

Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!

Bir Zamanlar Çukurova Videoları