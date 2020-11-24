Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ben senin kurban olduğun değilim artık"

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha'nın "Ben senin kurban olduğun değilim artık" sözü izleyicilerin dikkatini çekiyor. Züleyha - Yılmaz aşkı bitiyor mu? İşte Bir Zamanlar Çukurova 74. bölümde yaşanacak olaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN KONUSU!

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en son 73. bölümü ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oldukça heyecanlı bir yerde sona eren Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanında Züleyha Yaman'ın bomba gibi geri döndüğü görüldü.