Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölüm fragmanı: "Hesap sormayacağız artık, kelle alacağız!"

Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için peşlerine düşer. Çünkü hala Kayıkçı'yla ilgili en ufak bir bilgiye ulaşamamıştır. Daha fazla düşman kazanmak istemeyen Tatavlalı ise Bassilius'un kaçışını organize eder. Cezayir ekibiyle, Tatavlalı ve Bassilius'un izini bulur.

Cezayir, Orhan'ın ölümüyle suçlanan Leyla'nın ağır bir ceza alması için çabalayan Tatavlalı'ya karşılık, Orhan'ın hayatta olma ihtimalini düşünür ve ona göre hareket almaya başlar.

Leyla tecritte umutsuz bir halde yargılanmayı beklerken Firuze, Leyla'yı ziyarete gelir. Leyla içinde bulunduğu durumdan kurtulamayacağını düşünerek Firuze'den önemli bir dilekte bulunur.

Firuze'nin, çalıştığı hastanenin yönetimiyle yaşadığı bazı sorunlar, kariyerini bitirme noktasına getirir.

Oğlu Sait'in Cezayir'le girilen bir çatışmada öldüğünü öğrenen Sabit, eski hesabı kapatmak için Cezayir'i en hassas yerinden vurmak için harekete geçer.

Azamet ve Melike ise gözlerden uzak bir yerde, hayatlarıyla ilgili aldıkları ciddi bir kararı uygulamaya geçirir.

Cezayir, Bassilius'u yeniden ele geçirebilecek mi? Orhan'ın yaşadığını düşünen Cezayir'in tahmini doğru çıkacak mı? Firuze'nin kariyerinde nasıl bir değişim olacak? Sabit'in Cezayir'le ilgili intikam planı nedir?