Baş Belası 6. bölüm fragmanı: "Ben bundan sonra yokum!"

Yapımını ARC Film yaptığı Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası 5. yeni bölümüyle yine diziseverleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası'nın 6. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. İşte Baş Belası 6. bölüm fragmanı...

ATV'nin yeni dizisi Baş Belası, dün akşamki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 6. bölüm fragmanı da görücüye çıktı. İşte Baş Belası 6. bölüm fragmanı...