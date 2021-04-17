RAMAZAN İMSAKİYE
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Akıncı'ya damga vurdu! Nergis'in annesi yaşıyor!

Akıncı'ya damga vurdu! Nergis'in annesi yaşıyor!
17.04.2021 09:55
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Nergis'in annesi yaşıyor!
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Atv ekranlarının sevilen dizisi Akıncı, yayınlanan 16. Bölümüyle yine adından söz ettirdi. Duygusal ve aksiyon sahneleriyle cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin son bölümüne Büşra Develi’nin canlandırdığı Nergis karakterinin, annesinin yaşadığını öğrendiği sahne damga vurdu. Elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürprizle karşılaşan Nergis’in yaşadığı şok izleyicileri ekrana kilitledi.


Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakterinin annesinin yaşadığını öğrendiği sahne son bölüme damga vurdu.

Akıncı Videoları