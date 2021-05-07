Akıncı 19. bölüm 2. fragmanı: ''Bizi yok etmek istiyorlar!''

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Akıncı 19. bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Haritacılar'ın sinsi planını bozan Akıncı 19. bölümde yine nefes kesen anlara sahne olacak. Akıncı 19. bölüm 2. fragmanında,''Bizi yok etmek istiyorlar!'' sözü dikkat çekiyor. İşte ATV'nin sevilen dizisi Akıncı 19. bölüm 2. fragmanı...