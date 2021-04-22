Akıncı 17 bölüm 2. fragman: İstanbul'u bekleyen büyük tehlike

Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi’nin paylaştığı, Atv ekranlarının sevilen dizisi Akıncı, yayınlanan 16. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Akıncı’nın heyecanla beklenen 17. Bölüm 2. fragmanı ise yayınlandı. Silahların konuştuğu yeni bölüm fragmanı, izleyicilerin heyecanını kat kat arttırdı. İşte Akıncı 17. bölüm 2. fragmanı …
Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.