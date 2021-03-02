Akıncı 10. bölüm 2. fragmanı: “Her insan ömründe birkaç hayat yaşarmış, biri olmadı mı ötekine geçeriz”

ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranları başına kilitledi. AKINCI'nın 9. bölümü nefesleri keserken 10. yeni bölüm 2. fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı “Her insan ömründe birkaç hayat yaşarmış, biri olmadı mı ötekine geçeriz” başlığıyla yayınlandı. İşte AKINCI 10. bölüm 2. fragmanı...

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisi, senarist Altuğ Küçük'ün imzasını taşıyacak yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de Atv'de.