Haberler Video Akıncı Videoları Akıncı 10. bölüm 2. fragmanı: “Her insan ömründe birkaç hayat yaşarmış, biri olmadı mı ötekine geçeriz”

Akıncı 10. bölüm 2. fragmanı: “Her insan ömründe birkaç hayat yaşarmış, biri olmadı mı ötekine geçeriz”

Akıncı 10. bölüm 2. fragmanı: “Her insan ömründe birkaç hayat yaşarmış, biri olmadı mı ötekine geçeriz”
02.03.2021 11:34
Ana Sayfa 00:46
Farah Zeynep Abdullah'ın...
Ana Sayfa 01:46
Erzurumlu Ayşe öğretmen ve...
Ana Sayfa 00:42
Güzel oyuncu Sinem Kobal’ın...
Ana Sayfa 01:29
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Ana Sayfa 01:01
Bir Zamanlar Çukurova'nın...
Ana Sayfa 00:38
Buğra Gülsoy'un eşi...
Ana Sayfa 02:28
'Acılı çiğ köfte' olayı...
Ana Sayfa 00:22
İBB, dikey bahçelerin sökümüne...
Ana Sayfa 04:14
Kızının başına gelenlere...
Ana Sayfa 00:14
Bu kez doktor hasta yakınını...
Ana Sayfa 00:47
Bakanlıktan kripto para...
Ana Sayfa 00:44
Oya Başar'ın kızı da en az...

ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranları başına kilitledi. AKINCI'nın 9. bölümü nefesleri keserken 10. yeni bölüm 2. fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı “Her insan ömründe birkaç hayat yaşarmış, biri olmadı mı ötekine geçeriz” başlığıyla yayınlandı. İşte AKINCI 10. bölüm 2. fragmanı...


Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisi, senarist Altuğ Küçük'ün imzasını taşıyacak yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de Atv'de.

Akıncı Videoları