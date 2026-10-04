Zirvede kazanan yok! A Ligi'ne yükselme öncesi şok
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Kosova ile Avusturya 1-1 berabere kaldı. Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kosova'nın golünü Fisnik Asllani kaydederken Avusturya ikinci yarının son bölümünde bulduğu golle eşitliği sağladı. İşte A Spor'dan yayınlanan maçta atılan goller...
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Kosova ile Avusturya 1-1 berabere kaldı. Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kosova'nın golünü Fisnik Asllani kaydederken Avusturya ikinci yarının son bölümünde bulduğu golle eşitliği sağladı.
İLK YARI GOLSÜZ TAMAMLANDI
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da zaman zaman rakip kalede etkili oldu ancak skor değişmedi. Kosova kalecisi Amir Saipi, Avusturya'nın özellikle Michael Gregoritsch ve Konrad Laimer ile geliştirdiği ataklarda gole izin vermedi.
İlk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.
ASLLANI OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI
Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, 67. dakikada Vedat Muriç'nin yerine Fisnik Asllani'yi oyuna aldı.
Bu değişiklik yalnızca 3 dakika sonra sonuç verdi. 70. dakikada Edon Zhegrova'nın pasında ceza sahasının merkezinde topla buluşan Fisnik Asllani, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlara gönderdi ve Kosova'yı 1-0 öne geçirdi.
AVUSTURYA SON BÖLÜMDE EŞİTLİĞİ BULDU
Golden sonra oyunun kontrolünü yeniden ele almaya çalışan Avusturya, karşılaşmanın son bölümünde baskısını artırdı.
Ralf Rangnick'in öğrencileri 85. dakikaya gelindiğinde skoru 1-1'e getirerek mücadeleye yeniden ortak oldu.
Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
GOLLER
KOSOVA 1-0 AVUSTURYA
KOSOVA 1-1 AVUSTURYA
MAÇTAN DAKİKALAR
1' | Mücadele başladı
Kosova-Avusturya karşılaşmasında ilk düdük çaldı.
9' | Kosova'nın ilk önemli fırsatı
Dion Gallapeni'nin pasında Veldin Hodza ceza sahası içinde sol ayağıyla vurdu ancak top sağdan auta çıktı.
10' | Saipi gole izin vermedi
Stefan Posch'un ortasında Michael Gregoritsch ceza sahasının merkezinden kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Amir Saipi topu kurtardı.
19' | Avusturya'dan tehlikeli atak
Xaver Schlager'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş sağdan auta gitti.
25' | Prass çerçeveyi bulamadı
Alexander Prass'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla sağdan auta çıktı.
45+2' | Avusturya gole yaklaştı
Xaver Schlager'in ortasında Michael Gregoritsch'in kafa vuruşunu Kosova kalecisi Amir Saipi çıkardı.
45+2' | İlk yarı sona erdi: Kosova 0-0 Avusturya
İlk 45 dakikada iki takım da skor üstünlüğünü sağlayamadı.
51' | Kosova baskıyı artırdı
Edon Zhegrova'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş savunmadan döndü. Devamında Lumbardh Dellova'nın uzaktan şutunu kaleci Alexander Schlager kurtardı.
54' | Zhegrova denedi
Edon Zhegrova'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Alexander Schlager topu sağ alt köşede kontrol etti.
56' | Avusturya'dan cevap
Konrad Laimer'in ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Kosova kalecisi Amir Saipi topu kurtardı.
56' | Kosova gole yaklaştı
Mergim Vojvoda'nın sağ kanattan yaptığı ortada Veldin Hodza ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Alexander Schlager gole izin vermedi.
62' | Avusturya'dan üç hamle
Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick üç oyuncu değişikliğine birden gitti. Patrick Wimmer, Alexander Prass ve Romano Schmid'in yerine Marco Grüll, Christoph Lang ve Sasa Kalajdzic oyuna girdi.
67' | Kosova'da iki değişiklik
Kosova'da Vedat Muriç ve Baton Zabergja oyundan çıktı. Fisnik Asllani ile Milot Rashica mücadeleye dahil oldu.
70' GOL | Kosova 1-0 Avusturya
Kosova, Fisnik Asllani'nin golüyle öne geçti. Edon Zhegrova'nın pasında ceza sahasının merkezinde topla buluşan Asllani, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi. Asllani, 67. dakikada Vedat Muriç'nin yerine oyuna girdikten yalnızca 3 dakika sonra golü buldu.
73' Rashica direğe takıldı
Kosova hızlı hücumda ikinci gole çok yaklaştı. Veldin Hodza'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Milot Rashica, sol ayağıyla yaptığı vuruşta sağ direğe takıldı.
Pozisyonun devamında Hodza ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak Alexander Schlager sol alt köşeye giden topu kurtardı.
75' Gregoritsch kaleyi bulamadı
Avusturya, Michael Gregoritsch ile beraberlik golünü aradı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Gregoritsch'in şutu üstten ve yandan auta çıktı.
77' Avusturya'da değişiklik
Avusturya'da Nicolas Seiwald oyundan çıkarken Max Wöber mücadeleye dahil oldu.
81' Kosova'da iki değişiklik
Kosova'da Veldin Hodza ve Edon Zhegrova oyundan çıkarken Vesel Demaku ile Ermal Krasniqi mücadeleye dahil oldu.
83' Lang'ın şutu engellendi
Avusturya, Christoph Lang ile kaleyi yokladı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla yapılan vuruş Kosova savunmasından döndü.
85' GOL | Kosova 1-1 Avusturya
Avusturya, Christoph Lang'ın golüyle beraberliği yakaladı. Sasa Kalajdzic'in kafayla indirdiği topa ceza sahasının merkezinde yükselen Lang, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.
86' Lang ofsayta yakalandı
Avusturya'nın geliştirdiği hücumda savunma arkasına hareketlenen Christoph Lang için ofsayt bayrağı kalktı.
87' Rashica sakatlandı
Kosova'da Milot Rashica yaşadığı sakatlık nedeniyle yerde kaldı. Oyun kısa süreliğine durdu.
88' Kosova'da zorunlu değişiklik
Sakatlanan Milot Rashica oyundan çıkarken Meriton Korenica mücadeleye dahil oldu.
90' Lang yine ofsaytta kaldı
Avusturya'nın geliştirdiği atakta Christoph Lang bir kez daha savunma arkasına hareketlendi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı.
90+1' Maçın sonuna 4 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.
90+2' Kosova gole yaklaştı
Kosova, Fisnik Asllani'nin pasında Ermal Krasniqi ile galibiyet golüne yaklaştı. Ceza sahasının merkezinde topla buluşan Krasniqi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş kalenin solundan auta çıktı.
90+2' Dellova sarı kart gördü
Kosova'da Lumbardh Dellova, Sasa Kalajdzic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
90+3' Danso kafayla auta gönderdi
Avusturya, duran topun ardından Kevin Danso ile gole yaklaştı. Marco Grüll'ün ortasında ceza sahasında yükselen Danso'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.
Maç sonucu | Kosova 1-1 Avusturya
Kosova ile Avusturya arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Kosova, 70. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle öne geçerken Avusturya 85. dakikada Christoph Lang'ın kafa golüyle beraberliği yakaladı.
Kosova, 73. dakikada Milot Rashica ile direğe takılırken kalan bölümde iki takım da galibiyet golünü bulamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
KOSOVA'NIN KALAN MAÇLARI
Kosova, gruptaki 5. maçında 14 Kasım'da sahasında İsrail'i konuk edecek. Kosova, grup aşamasındaki son karşılaşmasını ise 17 Kasım'da deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacak.
Kosova'nın kalan maçları:
- 14 Kasım 2026: Kosova - İsrail
- 17 Kasım 2026: İrlanda Cumhuriyeti - Kosova
AVUSTURYA'NIN KALAN MAÇLARI
Avusturya ise 14 Kasım'da sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Ralf Rangnick'in ekibi, grup aşamasını 17 Kasım'da deplasmanda İsrail karşısında tamamlayacak.
Avusturya'nın kalan maçları:
- 14 Kasım 2026: Avusturya - İrlanda Cumhuriyeti
- 17 Kasım 2026: İsrail - Avusturya
KADROLAR
Kosova: Arijanet Muric, Visar Bekaj, Amir Saipi, Ron Raci, Leard Sadriu, Ilir Krasniqi, Lumbardh Dellova, Dion Gallapeni, Mergim Vojvoda, Erblin Osmani, Milot Rashica, Valmir Matoshi, Ermal Krasniqi, Vesel Demaku, Veldin Hodza, Lindon Emerllahu, Meriton Korenica, Leon Avdullahu, Albion Rrahmani, Edon Zhegrova, Fisnik Asllani, Baton Zabergja, Vedat Muriç.
Avusturya: Alexander Schlager, Florian Wiegele, Matteo Bignetti, David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, Maximilian Wober, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Felix Bacher, Konrad Laimer, Marco Friedl, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Christoph Lang, Romano Schmid, Carney Chukwuemeka, Marco Grull, Patrick Wimmer, Alexander Prass, Junior Adamu, Sasa Kalajdzic, Michael Gregoritsch.