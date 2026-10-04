Bu değişiklik yalnızca 3 dakika sonra sonuç verdi. 70. dakikada Edon Zhegrova'nın pasında ceza sahasının merkezinde topla buluşan Fisnik Asllani, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlara gönderdi ve Kosova'yı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da zaman zaman rakip kalede etkili oldu ancak skor değişmedi. Kosova kalecisi Amir Saipi, Avusturya'nın özellikle Michael Gregoritsch ve Konrad Laimer ile geliştirdiği ataklarda gole izin vermedi.

45+2' | İlk yarı sona erdi: Kosova 0-0 Avusturya İlk 45 dakikada iki takım da skor üstünlüğünü sağlayamadı.

Kosova - Avusturya maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. (Fotoğraf: REUTERS)

51' | Kosova baskıyı artırdı

Edon Zhegrova'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş savunmadan döndü. Devamında Lumbardh Dellova'nın uzaktan şutunu kaleci Alexander Schlager kurtardı.

54' | Zhegrova denedi

Edon Zhegrova'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Alexander Schlager topu sağ alt köşede kontrol etti.

56' | Avusturya'dan cevap

Konrad Laimer'in ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Kosova kalecisi Amir Saipi topu kurtardı.

56' | Kosova gole yaklaştı

Mergim Vojvoda'nın sağ kanattan yaptığı ortada Veldin Hodza ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Alexander Schlager gole izin vermedi.

62' | Avusturya'dan üç hamle

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick üç oyuncu değişikliğine birden gitti. Patrick Wimmer, Alexander Prass ve Romano Schmid'in yerine Marco Grüll, Christoph Lang ve Sasa Kalajdzic oyuna girdi.

67' | Kosova'da iki değişiklik

Kosova'da Vedat Muriç ve Baton Zabergja oyundan çıktı. Fisnik Asllani ile Milot Rashica mücadeleye dahil oldu.

70' GOL | Kosova 1-0 Avusturya

Kosova, Fisnik Asllani'nin golüyle öne geçti. Edon Zhegrova'nın pasında ceza sahasının merkezinde topla buluşan Asllani, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi. Asllani, 67. dakikada Vedat Muriç'nin yerine oyuna girdikten yalnızca 3 dakika sonra golü buldu.

73' Rashica direğe takıldı

Kosova hızlı hücumda ikinci gole çok yaklaştı. Veldin Hodza'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Milot Rashica, sol ayağıyla yaptığı vuruşta sağ direğe takıldı.

Pozisyonun devamında Hodza ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak Alexander Schlager sol alt köşeye giden topu kurtardı.

75' Gregoritsch kaleyi bulamadı

Avusturya, Michael Gregoritsch ile beraberlik golünü aradı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Gregoritsch'in şutu üstten ve yandan auta çıktı.

77' Avusturya'da değişiklik

Avusturya'da Nicolas Seiwald oyundan çıkarken Max Wöber mücadeleye dahil oldu.

81' Kosova'da iki değişiklik

Kosova'da Veldin Hodza ve Edon Zhegrova oyundan çıkarken Vesel Demaku ile Ermal Krasniqi mücadeleye dahil oldu.

83' Lang'ın şutu engellendi

Avusturya, Christoph Lang ile kaleyi yokladı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla yapılan vuruş Kosova savunmasından döndü.

85' GOL | Kosova 1-1 Avusturya

Avusturya, Christoph Lang'ın golüyle beraberliği yakaladı. Sasa Kalajdzic'in kafayla indirdiği topa ceza sahasının merkezinde yükselen Lang, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.

86' Lang ofsayta yakalandı

Avusturya'nın geliştirdiği hücumda savunma arkasına hareketlenen Christoph Lang için ofsayt bayrağı kalktı.

87' Rashica sakatlandı

Kosova'da Milot Rashica yaşadığı sakatlık nedeniyle yerde kaldı. Oyun kısa süreliğine durdu.

88' Kosova'da zorunlu değişiklik

Sakatlanan Milot Rashica oyundan çıkarken Meriton Korenica mücadeleye dahil oldu.

90' Lang yine ofsaytta kaldı

Avusturya'nın geliştirdiği atakta Christoph Lang bir kez daha savunma arkasına hareketlendi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı.

90+1' Maçın sonuna 4 dakika eklendi

Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

90+2' Kosova gole yaklaştı

Kosova, Fisnik Asllani'nin pasında Ermal Krasniqi ile galibiyet golüne yaklaştı. Ceza sahasının merkezinde topla buluşan Krasniqi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş kalenin solundan auta çıktı.

90+2' Dellova sarı kart gördü

Kosova'da Lumbardh Dellova, Sasa Kalajdzic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90+3' Danso kafayla auta gönderdi

Avusturya, duran topun ardından Kevin Danso ile gole yaklaştı. Marco Grüll'ün ortasında ceza sahasında yükselen Danso'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Maç sonucu | Kosova 1-1 Avusturya

Kosova ile Avusturya arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Kosova, 70. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle öne geçerken Avusturya 85. dakikada Christoph Lang'ın kafa golüyle beraberliği yakaladı.

Kosova, 73. dakikada Milot Rashica ile direğe takılırken kalan bölümde iki takım da galibiyet golünü bulamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.