A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Belçika'da tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas, rondo ve çeviklik çalışmaları gerçekleştirildi. Milliler daha sonra İtalya maçının taktiği ve duran toplar üzerinde çalıştı.

Ay-yıldızlı ekipte Emirhan Topçu'dan ise kötü haber geldi. Kamp döneminde dizindeki ağrı nedeniyle daha önce de bir antrenmanı kaçıran milli savunmacının aynı bölgedeki şikayeti yeniden ortaya çıktı. Emirhan, yaşadığı problem nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.