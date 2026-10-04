A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nda İtalya maçı öncesi sakatlık problemi yaşandı. Milli futbolcu Emirhan Topçu, dizindeki ağrının yeniden ortaya çıkması nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı. Arka adalesinde ağrısı bulunan Can Uzun ise çalışmanın ilk bölümünün ardından bireysel program uyguladı.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Belçika'da tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas, rondo ve çeviklik çalışmaları gerçekleştirildi. Milliler daha sonra İtalya maçının taktiği ve duran toplar üzerinde çalıştı.
Ay-yıldızlı ekipte Emirhan Topçu'dan ise kötü haber geldi. Kamp döneminde dizindeki ağrı nedeniyle daha önce de bir antrenmanı kaçıran milli savunmacının aynı bölgedeki şikayeti yeniden ortaya çıktı. Emirhan, yaşadığı problem nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
CAN UZUN BİREYSEL ÇALIŞTI
Milli Takım'da Can Uzun'un da antrenman programı değişti. Arka adalesinde ağrısı bulunan genç futbolcu çalışmanın ilk bölümünde takımla birlikte yer aldı. Can, daha sonra antrenmanına kendisi için hazırlanan bireysel program doğrultusunda devam etti.
MİLLİLER BOLOGNA'YA GİDİYOR
Belçika'daki son çalışmasını tamamlayan A Milli Takım, İtalya karşılaşması için Bologna'ya geçti. Teknik direktör Vincenzo Montella ve Ozan Kabak, maçın oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya'ya konuk olacak. Bologna'daki karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.