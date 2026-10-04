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GOL: Teun Koopmeiners | Hollanda 1-0 Sırbistan Uluslar Ligi
GOL: Teun Koopmeiners | Hollanda 1-0 Sırbistan Uluslar Ligi
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2026 22:34
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UEFA Uluslar A Ligi'nde Hollanda, Sırbistan karşısında Teun Koopmeiners'in 31. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
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GOL: Mihajlo Cvetkovic | Hollanda 1-1 Sırbistan Uluslar Ligi
Burak Zihni
Takvim.com.tr
Uluslar Ligi
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