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GOL: Joshua Zirkzee | Hollanda 2-1 Sırbistan Uluslar Ligi

GOL: Joshua Zirkzee | Hollanda 2-1 Sırbistan Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar A Ligi'nde Hollanda, 72. dakikada Joshua Zirkzee'nin attığı golle Sırbistan karşısında skoru 2-1'e getirdi.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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