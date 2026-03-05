Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi ihtimali

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final öncesi derbi ihtimali futbol gündeminin merkezine yerleşti. Kura sonucuna göre Galatasaray ile Fenerbahçe çeyrek finalde karşı karşıya gelebilir.

RAMS PARK'TA TEK MAÇ

Olası eşleşme durumunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele RAMS Park'ta tek maç eleme usulüyle oynanacak. Böyle bir senaryoda iki takım aynı hafta içinde aynı statta iki kez karşılaşabilir.

Süper Lig takvimine göre oynanacak derbiyle birlikte kupadaki eşleşme de gerçekleşirse RAMS Park kısa süre içinde iki derbiye ev sahipliği yapacak.

KURA ÖNCESİ DETAYLAR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda grubunu ikinci sırada tamamladığı için seri başı olamadı. Bu nedenle sarı-lacivertliler çeyrek final karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, aynı grupta yer aldığı için Beşiktaş ile çeyrek finalde eşleşemeyecek. Sarı-lacivertlilerin kura sonucuna göre Trabzonspor ile eşleşme ihtimali de bulunuyor.