SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Haberler Türkiye Kupası Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi ihtimali

Türkiye Kupası’nda çeyrek final kura çekimi öncesi Galatasaray ile Fenerbahçe’nin eşleşme ihtimali gündeme geldi. Olası derbi RAMS Park’ta tek maç üzerinden oynanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2026 , 13:13
Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi ihtimali

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final öncesi derbi ihtimali futbol gündeminin merkezine yerleşti. Kura sonucuna göre Galatasaray ile Fenerbahçe çeyrek finalde karşı karşıya gelebilir.

RAMS PARK'TA TEK MAÇ

Olası eşleşme durumunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele RAMS Park'ta tek maç eleme usulüyle oynanacak. Böyle bir senaryoda iki takım aynı hafta içinde aynı statta iki kez karşılaşabilir.

Süper Lig takvimine göre oynanacak derbiyle birlikte kupadaki eşleşme de gerçekleşirse RAMS Park kısa süre içinde iki derbiye ev sahipliği yapacak.

KURA ÖNCESİ DETAYLAR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda grubunu ikinci sırada tamamladığı için seri başı olamadı. Bu nedenle sarı-lacivertliler çeyrek final karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, aynı grupta yer aldığı için Beşiktaş ile çeyrek finalde eşleşemeyecek. Sarı-lacivertlilerin kura sonucuna göre Trabzonspor ile eşleşme ihtimali de bulunuyor.


GRUPLARDA SON DURUM

A Grubu:
Galatasaray 12 puan
Trabzonspor 9 puan
Alanyaspor 7 puan

B Grubu:
Samsunspor 9 puan
Konyaspor 9 puan
Gençlerbirliği 7 puan

C Grubu:
Beşiktaş 10 puan
Fenerbahçe 9 puan

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri netleşecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN