Iğdır FK - Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Iğdır FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak son haftaya iddiasını taşımak amacında.
A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Antoine Conte, Özder Özcan, Serkan Asan, Wenderson de Freitas, Oğuz Kağan Güçtekin, Leandro Bacuna, Dorin Rotariu, Ali Kaan Güneren, Aaron Suarez
Antalyaspor: Kağan Arıcan, Ensar Buğra Tivsiz, Ramazan Özçelik, Muhammed Özkul, Hasan Yakub İlçin, Berkay Topdemir, Hasan Ürkmez, İbrahim Kencu, Bachir Gueye, Kerem Kayaarası, M. Şimşek