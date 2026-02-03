SON DAKİKA
Iğdır FK - Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Iğdır FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak son haftaya iddiasını taşımak amacında. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi :03 Şubat 2026 , 12:54 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2026 , 13:04
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Iğdır FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak son haftaya iddiasını taşımak amacında.

ASpor CANLI YAYIN

A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Antoine Conte, Özder Özcan, Serkan Asan, Wenderson de Freitas, Oğuz Kağan Güçtekin, Leandro Bacuna, Dorin Rotariu, Ali Kaan Güneren, Aaron Suarez

Antalyaspor: Kağan Arıcan, Ensar Buğra Tivsiz, Ramazan Özçelik, Muhammed Özkul, Hasan Yakub İlçin, Berkay Topdemir, Hasan Ürkmez, İbrahim Kencu, Bachir Gueye, Kerem Kayaarası, M. Şimşek

ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI

3 ŞUBAT 2026 SALI

15:30 SAMSUNSPOR - BODRUM FK
18:00 RİZESPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞI
20:30 TRABZONSPOR - FETHİYESPOR

4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

13:00 BOLUSPOR - ALANYASPOR
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR

5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE

13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR

