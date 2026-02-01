Ortadoğu hattında kritik tur: Başkan Erdoğan Gazze ve ekonomi gündemiyle sahada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026’nın ilk yurt dışı ziyaretini Ortadoğu’ya gerçekleştirerek 3–4 Şubat’ta Suudi Arabistan ve Mısır’ı kapsayan kritik bir diplomasi turuna çıkacak; temaslarda Gazze’de kalıcı barış, bölgesel istikrar ve ekonomi–savunma alanlarında yeni iş birlikleri öne çıkacak. Takvim.com.tr diplomasi turunda yaşanan gelişmeleri aktarıyor...
Türkiye, 2026 yılının ilk yurt dışı diplomasi adımını Ortadoğu'ya atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çok boyutlu dış politika temaslarını sürdürerek 3–4 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan ve Mısır'ı kapsayan kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.Başkan Erdoğan’dan Suudi Arabistan ve Mısır’a dev çıkarma
Takvim.com.tr yaşanan son dakika gelişmelerini aktarıyor...
BAŞKAN'DAN DİPLOMASİ TURU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.
Duran, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin davetine icabetle, Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecektir. Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemimizdeki konuların ele alınması öte yandan, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmeleri planlanmaktadır."
İLK DURAK RİYAD İKİNCİ ADRES KAHİRE
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayacak. Erdoğan, temaslarının ardından 4 Şubat'ta Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Ziyaretlerin, Ankara'nın son dönemde hız kazanan normalleşme ve diyalog adımlarını yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.
GÜNDEMİN MERKEZİNDE GAZZE VE BÖLGESEL İSTİKRAR
Ziyaretin ana çerçevesi "barış ve istikrar" olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın görüşmelerinde özellikle Gazze'de kalıcı sükunetin sağlanmasına yönelik girişimler öne çıkacak. Bu kapsamda, Gazze için kurulması planlanan "Barış Kurulu" mekanizması ile bölgenin yeniden inşasına yönelik iş birliği seçeneklerinin ele alınması öngörülüyor.
Ayrıca Gazze ve Suriye'de yıkılan altyapının yeniden ayağa kaldırılması süreci ile İran, Gazze ve Suriye hattındaki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
EKONOMİ VE SAVUNMADA YENİ SAYFA
Başkan Erdoğan'a Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde bakanlar ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan geniş bir heyet eşlik edecek. Riyad ve Kahire'de düzenlenecek iş forumlarıyla ticaret hacminin artırılması hedeflenirken, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere stratejik alanlarda yeni iş birliği anlaşmalarının gündeme gelmesi bekleniyor.
Son dönemde Türk savunma sanayisinin bölgedeki görünürlüğünün artması ve Türk müteahhitlik firmalarının üstlendiği projeler de temasların önemli başlıkları arasında yer alıyor.
SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACAT 3 MİLYAR DOLARI AŞTI
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 2 milyar 833,6 milyon dolardan 3 milyar 149,6 milyon dolara yükseldi.
Bu ülkeye yapılan ihracatta 371,7 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer aldı. Halı ihracatı 299,3 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri ise 283,1 milyon dolar olarak kaydedildi.
MISIR'LA TİCARETTE SINIRLI GERİLEME
Türkiye'nin Mısır'a ihracatı ise 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalarak 3 milyar 340,2 milyon dolar oldu. Mısır'a yapılan ihracatta 637 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada bulunurken, tekstil ve ham maddeleri 552 milyon dolar, çelik sektörü ise 443,1 milyon dolarla öne çıktı.
Şubat ayındaki temasların, Türkiye'nin Ortadoğu'daki siyasi diyaloğunu derinleştirmenin yanı sıra ekonomik ilişkileri de yeniden ivmelendirmesi bekleniyor.