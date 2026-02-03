Sara Ersoy CHP'li İmamoğlu'nun alemci A takımının uyuşturucu ve fuhuş partisi verdiği oteli ifşa etti

Hüseyin Köksal

AHLAKSIZ TEKLİF: BİRİNİ BEĞENİRSE ÜCRETİ KARŞILIĞI BİRLİKTE OLUR



İfade tutanağında dikkat çeken bir diğer bölümde Ersoy, kendisine yönelik fuhuş teklifini de anlattı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Ersoy, "Hüseyin birlikte olduğunuz kızlardan birini beğenirse ücreti karşılığında birlikte olur denildi. Kabul etmedim" şeklinde konuştu.

Evinde ele geçirilen ilaçlarla ilgili olarak ise, "Psikiyatri doktorum tarafından yazılan reçeteli ilaçlardır, reçeteleri sunabilirim"diyen Ersoy, suçlamaları reddetti.

İfadesinin sonunda Ersoy, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Türkiye sınırları içinde uyuşturucu kullanmadım"diyerek savunmasını tamamladı.