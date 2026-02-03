PODCAST CANLI YAYIN
GOL | Iğdır FK 5 - 0 Antalyaspor (Özder Özcan)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Iğdır FK, Özder Özcan'ın 50. dakikada attığı gol ile Antalyaspor karşısında durumu 5-0'a getirdi.

Bunlar da Var

SON DAKİKA: Otogar'da metro raydan çıktı - Video
Kızıltepe'de yangın: 2 ölü
Yeni görüntü: Cani hemşirenin bir bebeğe daha darbettiği görüntüler ortaya çıktı
Çay ocağından devlet memurluğuna: CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisinin 10 yıllık "Mucizevi" yükselişi iddianamede!
