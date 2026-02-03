SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerSpor VideolarıGOL | Iğdır FK 5 - 0 Antalyaspor (Özder Özcan)GOL | Iğdır FK 5 - 0 Antalyaspor (Özder Özcan)Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 14:21 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Iğdır FK, Özder Özcan'ın 50. dakikada attığı gol ile Antalyaspor karşısında durumu 5-0'a getirdi.Bunlar da Var 00:18SON DAKİKA: Otogar'da metro raydan çıktı - Video 02.02.2026Pazartesi 01:50Kızıltepe'de yangın: 2 ölü 02.02.2026Pazartesi 00:43Yeni görüntü: Cani hemşirenin bir bebeğe daha darbettiği görüntüler ortaya çıktı 02.02.2026Pazartesi 02:49Çay ocağından devlet memurluğuna: CHP'li Muhittin Böcek'in sevgilisinin 10 yıllık "Mucizevi" yükselişi iddianamede! 02.02.2026PazartesiCANLI YAYIN