Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan imza için İstanbul'da
Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Junior Olaitan'ı İstanbul'a getirdi. Fransız futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah beyazlı ekibe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala atağa kalkan Beşiktaş, sürpriz bir transferi bitirdi. Siyah beyazlılar, Göztepe ile Junior Olaitan için anlaşmaya vardı.
İSTANBUL'A AYAK BASTI
Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe formasını terleten Junior Olaitan siyah-beyazlılar ile sözleşme imzalamak ve transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.
2 GOLÜ VAR
Sezon başında 850 bin euro karşılığında Grenoble'den transfer olan Nijerya asıllı Beninli futbolcu, çıktığı 18 karşılaşmada 2 kez ağları sarsmayı başardı.