Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan imza için İstanbul'da

Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala atağa kalkan Beşiktaş, sürpriz bir transferi bitirdi. Siyah beyazlılar, Göztepe ile Junior Olaitan için anlaşmaya vardı.

Junior Olaitan Beşiktaş forması giyecek (AA) İSTANBUL'A AYAK BASTI Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe formasını terleten Junior Olaitan siyah-beyazlılar ile sözleşme imzalamak ve transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.