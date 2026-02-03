SON DAKİKA
Iğdır FK - Antalyaspor: 6-0 | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçları başladı. Iğdır FK, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 6-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte atılan goller...

Giriş Tarihi :03 Şubat 2026 , 12:54 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2026 , 14:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkaran Iğdır FK, Antalyaspor'a gol yağdırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren sayıları Antoine Conte (2), Aaron Suarez, Dorin Rotariu, Özder Özcan ve Gianni Bruno kaydetti.

Yeşil beyazlılar puanını 7'ye yükseltirken bir sonraki hafta Bodrum FK'ya konuk olacak.

Üçüncü maçından da puan çıkaramayan kırmızı beyazlılar ise Samsunspor'u ağırlayacak.

GOLLER

Iğdır FK - Antlayaspor: 1-0 | Antoine Conte

GOL | Iğdır FK 1 - 0 Antalyaspor (Antoıne Conte)

Iğdır FK - Antlayaspor: 2-0 | Aaron Suarez

GOL | Iğdır FK 2 - 0 Antalyaspor (Aaron Suarez)

Iğdır FK - Antlayaspor: 3-0 | Antoine Conte

GOL | Iğdır FK 3 - 0 Antalyaspor (Antoıne Conte)

Iğdır FK - Antalyaspor: 4-0 | Dorin Rotariu

GOL | Iğdır FK 4 - 0 Antalyaspor (Dorin Rotariu)

Iğdır FK - Antalyaspor: 5-0 | Özder Özcan

GOL | Iğdır FK 5 - 0 Antalyaspor (Özder Özcan)

GOL | Iğdır FK 6-0 Antalyaspor (Gianni Bruno)

ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI

3 ŞUBAT 2026 SALI

15:30 SAMSUNSPOR - BODRUM FK
18:00 RİZESPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞI
20:30 TRABZONSPOR - FETHİYESPOR

4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

13:00 BOLUSPOR - ALANYASPOR
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR

5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE

13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR

