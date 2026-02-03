Iğdır FK - Antalyaspor: 6-0 | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkaran Iğdır FK, Antalyaspor'a gol yağdırdı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren sayıları Antoine Conte (2), Aaron Suarez, Dorin Rotariu, Özder Özcan ve Gianni Bruno kaydetti.
Yeşil beyazlılar puanını 7'ye yükseltirken bir sonraki hafta Bodrum FK'ya konuk olacak.
Üçüncü maçından da puan çıkaramayan kırmızı beyazlılar ise Samsunspor'u ağırlayacak.
GOLLER
Iğdır FK - Antlayaspor: 1-0 | Antoine Conte
Iğdır FK - Antlayaspor: 2-0 | Aaron Suarez
Iğdır FK - Antlayaspor: 3-0 | Antoine Conte
Iğdır FK - Antalyaspor: 4-0 | Dorin Rotariu
Iğdır FK - Antalyaspor: 5-0 | Özder Özcan
ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI
3 ŞUBAT 2026 SALI
15:30 SAMSUNSPOR - BODRUM FK
18:00 RİZESPOR - BEYOĞLU YENİÇARŞI
20:30 TRABZONSPOR - FETHİYESPOR
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA
13:00 BOLUSPOR - ALANYASPOR
15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR
5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE
13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR