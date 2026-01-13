Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Gaziantep FK , Kocaelispor'u Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında 1-0 yendi.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Tayyip Talha Sanuç'un atılmasıyla Güneydoğu temsilcisi 10 kişi kalsa da skoru değiştirecek vuruş ilk yarıda gelmedi.
İkinci yarıda dakikalar 87'yi gösterirken Christopher Lungoyi, Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahasına hareketlendi ve Jovanovic'i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.
94'te ise konuk takımda Keita kırmızı kart gördü.
Kırmızı siyahlılar bu sonuçla ilk galibiyetini alırken puanını 3 yaptı. Yeşil siyahlılar da ilk maçta yendiği Erzurumspor'un ardından puansız sahadan ayrıldı.
Burak Yılmaz'ın öğrencileri bir sonraki maçında Keçiörengücü ile Ankara'da karşılaşacak. Kocaelispor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.
GOL
Gaziantep FK - Kocaelispor: 1-0 | Lungoyi
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Maxim'in uzun pasıyla soldan ceza sahasına giren Bayo'nun iki rakibini çalımladıktan sonra müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Camara'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
26. dakikada Kocaelispor'un gelişen atağında ceza sahası solunda topla buluşan Churlinov'in vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
30. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında Maxim'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gassama'nın rakibini çalımladıktan sonra sert vuruşunda, kaleciden dönen topa Camara'nın dokunuşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
45. dakikada Maxim'in uzun pasıyla ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol eden Gassama'nın vuruşunda top kaleciden döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonra erdi.
68. dakikada kullanılan köşe atışında Petkovic'in şutunda savunmadan dönen topa Tayfur Bingöl'ün vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
87. dakikada Gaziantep FK, 1-0 öne geçti. Orta sahada rakibinden topu kazanan Nazım Sangare, Lungoyi'yi gördü. Bu futbolcu, ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu.
Karşılaşma Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI
13 OCAK SALI
20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)
14 OCAK ÇARŞAMBA
13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)
15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 OCAK PERŞEMBE
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)