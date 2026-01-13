Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Gaziantep FK , Kocaelispor'u Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında 1-0 yendi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Tayyip Talha Sanuç'un atılmasıyla Güneydoğu temsilcisi 10 kişi kalsa da skoru değiştirecek vuruş ilk yarıda gelmedi.

İkinci yarıda dakikalar 87'yi gösterirken Christopher Lungoyi, Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahasına hareketlendi ve Jovanovic'i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

94'te ise konuk takımda Keita kırmızı kart gördü.

Kırmızı siyahlılar bu sonuçla ilk galibiyetini alırken puanını 3 yaptı. Yeşil siyahlılar da ilk maçta yendiği Erzurumspor'un ardından puansız sahadan ayrıldı.

Burak Yılmaz'ın öğrencileri bir sonraki maçında Keçiörengücü ile Ankara'da karşılaşacak. Kocaelispor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

GOL

Gaziantep FK - Kocaelispor: 1-0 | Lungoyi