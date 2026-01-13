Burak Yılmaz çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü yardımcısının boğazını sıktı

Tayyip Talha Sanuç, rakibine yaptığı hareketin ardından oyundan atıldı.

Gazaintep FK ile Kocaelispor , Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaştı. İki takımın zorlu randevusunda dakikalar 13'ü gösterirken ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

BURAK YILMAZ ÇILGINA DÖNDÜ

Bu kararın ardından adeta çılgına dönen Burak Yılmaz, maçın hakemi Burak Pakkan'a sert tepki gösterdi. Oyuncularının ve teknik ekibin sakinleştirmeye çalıştığı genç antrenör, ısrarlı bir şekilde Pakkan'a doğru yürüdü.

Kırmızı kartla oyundan atılan Yılmaz, kenara geldikten sonra da sinirli halleriyle dikkat çekti ve yardımcısının boğazını sıktı.

Karşılaşmanın geri kalanını tribünden takip etti.