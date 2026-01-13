Burak Yılmaz çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü yardımcısının boğazını sıktı

SON DAKİKA
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasıdna Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 13. dakikasında oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un atılmasına sinirlenen Burak Yılmaz, hakem Burak Pakkan'a sert tepki gösterdi ve üzerine yürüdü. İşte o anlar...

Giriş Tarihi :13 Ocak 2026 , 18:25 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2026 , 19:00
Gazaintep FK ile Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaştı. İki takımın zorlu randevusunda dakikalar 13'ü gösterirken ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.

Tayyip Talha Sanuç, rakibine yaptığı hareketin ardından oyundan atıldı.

Gaziantep'te saha karıştı! Burak Yılmaz'ı 6 kişi zor tuttu!

BURAK YILMAZ ÇILGINA DÖNDÜ

Bu kararın ardından adeta çılgına dönen Burak Yılmaz, maçın hakemi Burak Pakkan'a sert tepki gösterdi. Oyuncularının ve teknik ekibin sakinleştirmeye çalıştığı genç antrenör, ısrarlı bir şekilde Pakkan'a doğru yürüdü.

Kırmızı kartla oyundan atılan Yılmaz, kenara geldikten sonra da sinirli halleriyle dikkat çekti ve yardımcısının boğazını sıktı.

Karşılaşmanın geri kalanını tribünden takip etti.

