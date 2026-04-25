Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Karadeniz temsilcisine mağlubiyeti getiren golleri Berkan Kutlu atarken Fatih Tekke ve öğrencileri ikincilik fırsatını değerlendiremedi. Tek sayıyı Augusto kaydetti.
Bordo mavililer gelecek hafta Göztepe ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Muçi'nin sağ kanattan ortasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
11. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Berkan Kutlu'nun yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jevtovic'in şutunu kaleci Onana çıkardı. Dönen topa gelişine vuran Muleka'nın şutunu da yine kaleci Onana çıkarmayı başardı.
21. dakikada topla buluşan Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunu kaleci Onana çıkardı.
32. dakikada Konyaspor öne geçti. Kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin set şutunu kaleci Onana çıkardı. Ceza sahası içerisinde dönen topa kafayla vuran Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
39. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Bardhi'nin pasında Berkan Kutlu'nun sert şutu ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.
49. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında sol kanattan hareketlenen Bardhi'nin ceza sahası içerisinden şutu kaleci Onana'da kaldı.
53. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin sert şutu az farkla yandan dışarıya çıktı.
61. dakikada topla hareketlenen Bouchouari'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.
79. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Pina'nın ortasında topa yükselen Augusto'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle bitti.
STOPERDE EKSİKLER
Trabzonspor'un kadrosunda yer alan Arseniy Batagov'un ardından Stefan Savic de yaşadığı sakatlık nedeniyle Konyaspor maçında görev yapamadı. Teknik direktör Fatih Tekke, zorlu randevuya eksik futbolcularıyla çıkmak zorunda kaldı.
LOVIK GÖREV YAPTI
Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı mücadelede stoper mevkisinde Mathias Lovik görev yaptı.
Savic'in sakatlığı sonrasında savunma tandeminde yer alan Norveçli futbolcu, ilk 45 dakika tamamlandıktan sonra teknik direktör Fatih Tekke tarafından kenara alındı.
OLAIGBE GOLLERİN İÇİNDE
Trabzonspor'un sezon ortasında Konyaspor'a kiraladığı Kazeem Olaigbe, yeşil beyazlı ekibin attığı gollerde hazırlayıcı isimlerden biri oldu.
Belçikalı futbolcu böylelikle kiralık geldiği bordo mavililere karşı çelme taktı.
GÖZTEPE'Yİ AĞIRLAYACAK
Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Konyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.
Fırtına'da hedef Şampiyonlar Ligi! Fatih Tekke 11'i belirledi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Trabzonspor'a!