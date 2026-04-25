Fırtına'da hedef Şampiyonlar Ligi! Fatih Tekke 11'i belirledi

Zirve takibini sürdüren Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor’a konuk oluyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede bordo-mavililer, eksiklerine rağmen üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Fatih Tekke, Şampiyonlar Ligi hedefiyle çıkılacak maç öncesi ilk 11'i belirledi. İşte detaylar...

  • Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi için Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Maçta hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
  • Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay ve lisansı aktif edilmeyen Edin Vişça kadroda yer almayacak.
  • Fatih Tekke, savunmada Saviç'in sakatlığı nedeniyle Lovik ve Nwaiwu ikilisini kullanmayı planlıyor.
  • Trabzonspor'da Saviç, Onana, Ozan Tufan, Muçi ve Pina sarı kart sınırında bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi hedefini canlı tutmak isteyen Trabzonspor, kupada Galatasaray'ı eleyen ve iç sahada yenilmezlik serisi yakalayan Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konya'daki mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay ile lisansı aktif edilmeyen Edin Vişça kadroda yer almayacak.

SAVUNMADA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Tekke, savunmada yaşanan eksikler nedeniyle kadroda değişikliğe gidiyor. Stefan Saviç'in sakatlığı sonrası Lovik'in stoperde görev alması planlanırken, savunma hattının Lovik ve Nwaiwu ikilisinden oluşması bekleniyor.

Orta sahada Ouali ve Folcarelli'nin hem savunma desteği hem de oyun kurulumunda rol alması öngörülüyor. Hücum hattında ise Onuachu'nun daha fazla topla buluşacağı bir plan üzerinde durulurken, Felipe Augusto önemli alternatiflerden biri olacak.

KART ALARMI

Trabzonspor'da Saviç, Onana, Ozan Tufan, Muçi ve Pina sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmesi halinde gelecek hafta Göztepe maçında forma giyemeyecekleri belirtildi.

Ev sahibi Konyaspor ise iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı ekip, sahasında oynadığı son 9 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

İki takım Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 49 maçta Trabzonspor 25 galibiyet alırken, Konyaspor 12 kez kazandı ve 12 mücadele berabere sonuçlandı.

Konya'daki karşılaşmalarda ise bordo-mavililer 8 galibiyet elde ederken, ev sahibi ekip 6 kez sahadan üstün ayrıldı. Bu akşamki maç, hem puan tablosu hem de iki takımın serileri açısından belirleyici olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Kramer

Trabzonspor: Onana, Pina, Lovik, Nwaiwu, Mustafa, Oualai, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Augusto, Onuachu

