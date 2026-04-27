Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra kariyerinde farklı bir rota çizmişti. Ancak tecrübeli futbolcu için yeniden Türkiye yolu açılmış görünüyor.
MEKSİKA'DA İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Meksika ekiplerinden CF America'ya imza atan Fransız futbolcunun burada aradığını bulamadığı belirtildi.
Kanat oyuncusunun sözleşmesinin henüz 6. ayında takımdan olaylı şekilde ayrıldığı ve ardından ülkesine döndüğü aktarıldı.
SAINT-MAXIMIN İÇİN TRABZONSPOR İDDİASI
Ara transfer döneminde Lens ile yarım sezonluk sözleşme yapan 29 yaşındaki Allan Saint-Maximin'in sezon sonunda boşa çıkacağı ifade edildi.
Deneyimli futbolcu için Trabzonspor'un devrede olduğu ve bordo-mavili kulübün oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.
MALİ ŞARTLAR BELİRLEYİCİ OLACAK
Trabzonspor'un Allan Saint-Maximin için nabız yoklayacağı, ancak transferin kaderini mali şartların belirleyeceği kaydedildi.
Bordo-mavili yönetimin, takım içindeki maaş dengesinin bozulmaması halinde bu transferi gerçekleştirebileceği belirtildi. Sezon sonunda Nwakaeme ve Edin Visca ile yolların ayrılmasının beklendiği, Trabzonspor'un bu boşluğu Fransız yıldızla doldurmayı planladığı ifade edildi.
10 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI
Allan Saint-Maximin, sezonun ikinci yarısında Lens formasıyla ligde ve kupada toplam 10 maça çıktı.
Fransız kanat oyuncusu bu süreçte 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Hücumdaki üretkenliğiyle yeniden dikkat çeken Saint-Maximin'in, yaz transfer döneminin konuşulan isimlerinden biri olması bekleniyor.