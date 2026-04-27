Allan Saint-Maximin, Lens formasıyla 10 maçta 3 gol ve 3 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi.

Transferin gerçekleşmesi için Trabzonspor'un mali şartları değerlendireceği ve takım içi maaş dengesinin korunmasının önemli olduğu ifade edildi.

Trabzonspor'un Allan Saint-Maximin'i transfer etmek istediği ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

29 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Lens ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı ve sezon sonunda boşa çıkacak.

Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra CF America'ya transfer oldu ancak burada aradığını bulamayarak ülkesine döndü.

Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra kariyerinde farklı bir rota çizmişti. Ancak tecrübeli futbolcu için yeniden Türkiye yolu açılmış görünüyor.