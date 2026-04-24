Trabzonspor'a tangocu kanat! Transfer için dev operasyon

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavililerin, Boca Juniors forması giyen Exequiel Zeballos için scout raporu doğrultusunda harekete geçtiği ve maliyet araştırmasına başladığı belirtildi.

  • Trabzonspor, Boca Juniors'ta forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Exequiel Zeballos'u transfer gündemine aldı.
  • Bordo-mavili ekibin scout ekibi, Zeballos'u yerinde izledi ve performansı hakkında olumlu rapor vererek 'Kadroda olmalı' değerlendirmesi yaptı.
  • Trabzonspor yönetimi, Zeballos'un bonservis bedeli ve yıllık ücret beklentileri üzerine maliyet analizi yapıyor.
  • Zeballos'un sözleşmesinin 7 ay sonra sona erecek olması, Trabzonspor için transfer pazarlığında avantaj sağlıyor.
  • Geçmişte sakatlıklar yaşayan Zeballos için detaylı sağlık raporu incelenecek ve bu veriler transfer kararında belirleyici olacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavili ekibin, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Exequiel Zeballos'u gündemine aldığı belirtildi.

Trabzonspor'un hücum hattına takviye planı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarda 24 yaşındaki futbolcunun ön plana çıktığı kaydedildi. Teknik ve fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Zeballos için kulüp içinde olumlu bir değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Exequiel Oscar Zeballos bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı

SCOUT EKİBİNDEN TAM NOT

Trabzonspor scout ekibinin Exequiel Zeballos'u yerinde izlediği ve performansından olumlu rapor verdiği öğrenildi. Sağ kanat başta olmak üzere sol kanat ve forvet hattında da görev yapabilen Arjantinli futbolcunun özellikle hızı, teknik kapasitesi ve birebirde adam eksiltme yeteneğiyle dikkat çektiği belirtildi.

Scout ekibinin hazırladığı raporda oyuncu için "Kadroda olmalı" değerlendirmesinin yer aldığı ifade edildi.

Exequiel Oscar Zeballos kariyerinde Boca Juniors'tan başka bir takımda oynamadı

MALİYET ARAŞTIRMASI BAŞLADI

Olumlu raporun ardından Trabzonspor yönetiminin harekete geçtiği kaydedildi. Bordo-mavili kurmayların, Zeballos'un bonservis bedeli ile yıllık ücret beklentileri üzerine detaylı bir maliyet analizi yaptığı aktarıldı.

Şartların kulüp bütçesine uygun olması halinde Boca Juniors ile resmi temasların kısa süre içerisinde başlayabileceği öne sürüldü.

Exequiel Oscar Zeballos'un kontratı 2026'nın aralık ayında bitiyor

SÖZLEŞME DETAYI ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Exequiel Zeballos'un sözleşmesinin bitimine yaklaşık 7 ay kalmış olması, Trabzonspor açısından önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bordo-mavili yönetimin, bu kontrat durumunu transfer pazarlığında belirleyici unsur olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Bu sezon 7 maçta forma giyen Arjantinli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Exequiel Oscar Zeballos iki kanatta da forma giyebiliyor

ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU PROFİLİ

1.75 metre boyundaki sağ ayaklı oyuncu, hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Kanatlarda görev yapabilmesinin yanı sıra gerektiğinde santrfor bölgesinde de oynayabilmesi, teknik heyet açısından önemli bir artı olarak görülüyor.

Trabzonspor'un, hücumda alternatifli ve hareketli bir yapı kurma planında Zeballos isminin bu nedenle öne çıktığı değerlendiriliyor.

Exequiel Oscar Zeballos'un sakatlık geçmişi bir hayli kabarık. Şu ana kadar 98 maç kaçırdı

SAĞLIK RAPORU DA İNCELENECEK

Geçmişte bazı sakatlıklar yaşayan Zeballos için detaylı bir sağlık raporunun inceleneceği öğrenildi. Yönetimin, transfer sürecinde bu başlığı da dikkate alacağı ve karar aşamasında sağlık verilerinin belirleyici olacağı kaydedildi.

Trabzonspor'un, teknik rapor ve maliyet hesabının ardından resmi adım atıp atmayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Onana 3 penaltı kurtardı panter kesildi! Spor yazarlarından çarpıcı Trabzonspor yorumu
Spor yazarlarından çarpıcı Trabzonspor yorumu

