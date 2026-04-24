Exequiel Oscar Zeballos'un kontratı 2026'nın aralık ayında bitiyor SÖZLEŞME DETAYI ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR Exequiel Zeballos'un sözleşmesinin bitimine yaklaşık 7 ay kalmış olması, Trabzonspor açısından önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bordo-mavili yönetimin, bu kontrat durumunu transfer pazarlığında belirleyici unsur olarak değerlendirdiği ifade edildi. Bu sezon 7 maçta forma giyen Arjantinli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Exequiel Oscar Zeballos iki kanatta da forma giyebiliyor ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU PROFİLİ 1.75 metre boyundaki sağ ayaklı oyuncu, hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Kanatlarda görev yapabilmesinin yanı sıra gerektiğinde santrfor bölgesinde de oynayabilmesi, teknik heyet açısından önemli bir artı olarak görülüyor. Trabzonspor'un, hücumda alternatifli ve hareketli bir yapı kurma planında Zeballos isminin bu nedenle öne çıktığı değerlendiriliyor.