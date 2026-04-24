Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavili ekibin, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Exequiel Zeballos'u gündemine aldığı belirtildi.
Trabzonspor'un hücum hattına takviye planı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarda 24 yaşındaki futbolcunun ön plana çıktığı kaydedildi. Teknik ve fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Zeballos için kulüp içinde olumlu bir değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
SCOUT EKİBİNDEN TAM NOT
Trabzonspor scout ekibinin Exequiel Zeballos'u yerinde izlediği ve performansından olumlu rapor verdiği öğrenildi. Sağ kanat başta olmak üzere sol kanat ve forvet hattında da görev yapabilen Arjantinli futbolcunun özellikle hızı, teknik kapasitesi ve birebirde adam eksiltme yeteneğiyle dikkat çektiği belirtildi.
Scout ekibinin hazırladığı raporda oyuncu için "Kadroda olmalı" değerlendirmesinin yer aldığı ifade edildi.
MALİYET ARAŞTIRMASI BAŞLADI
Olumlu raporun ardından Trabzonspor yönetiminin harekete geçtiği kaydedildi. Bordo-mavili kurmayların, Zeballos'un bonservis bedeli ile yıllık ücret beklentileri üzerine detaylı bir maliyet analizi yaptığı aktarıldı.
Şartların kulüp bütçesine uygun olması halinde Boca Juniors ile resmi temasların kısa süre içerisinde başlayabileceği öne sürüldü.
SÖZLEŞME DETAYI ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Exequiel Zeballos'un sözleşmesinin bitimine yaklaşık 7 ay kalmış olması, Trabzonspor açısından önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bordo-mavili yönetimin, bu kontrat durumunu transfer pazarlığında belirleyici unsur olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Bu sezon 7 maçta forma giyen Arjantinli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCU PROFİLİ
1.75 metre boyundaki sağ ayaklı oyuncu, hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Kanatlarda görev yapabilmesinin yanı sıra gerektiğinde santrfor bölgesinde de oynayabilmesi, teknik heyet açısından önemli bir artı olarak görülüyor.
Trabzonspor'un, hücumda alternatifli ve hareketli bir yapı kurma planında Zeballos isminin bu nedenle öne çıktığı değerlendiriliyor.
SAĞLIK RAPORU DA İNCELENECEK
Geçmişte bazı sakatlıklar yaşayan Zeballos için detaylı bir sağlık raporunun inceleneceği öğrenildi. Yönetimin, transfer sürecinde bu başlığı da dikkate alacağı ve karar aşamasında sağlık verilerinin belirleyici olacağı kaydedildi.
Trabzonspor'un, teknik rapor ve maliyet hesabının ardından resmi adım atıp atmayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.