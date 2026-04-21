Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Karadeniz'de sürüyor. Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda paylaşıyor. Bordo mavililer, zorlu randevudan kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırmak amacında. A Spor'dan yayınlanan Samsunspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Trabzonspor'un Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu
  • Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Samsunspor deplasmanına çıkıyor.
  • Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bu maçla 293. maçına çıkacak ve şu ana kadar 292 maçta 177 galibiyet aldı.
  • İki takım Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak ve geçmiş 10 maçta Trabzonspor 7, Samsunspor 3 galibiyet elde etti.
  • Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyonluk yaşayarak en çok kupa kazanan üçüncü takım konumunda.
  • Trabzonspor, son iki Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 ve Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Samsunspor'a konuk oluyor.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Tim, Zubkov, Augusto, Onuachu

Trabzonspor yarı finale yükselmesi halinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak

KUPADA 292 MAÇ YAPTI

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçıyla birlikte kupada 293. maçına çıkacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın saat 18.45'te Samsunspor'a konuk olacak. Kupada A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olurken deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. Daha sonra Fethiyespor'u 3-0'la geçen Trabzonspor, son maçında Başakşehir'i deplasmanda 4-2 mağlup etti ve grubu 9 puanla tamamladı. Karadeniz ekibi, rakibi karşısında yarı final bileti almak için mücadele edecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Samsunspor maçıyla kupada 293. maçına çıkacak. Geride kalan 292 maçta 177 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 510 gol gönderen bordo-mavililer, kalesinde ise 236 gol gördü.

İKİ TAKIM KUPADA 11. KEZ RAKİP

Trabzonspor, Samsunspor ile kupada 11. kez kozlarını paylaşıyor. İki takım arasında kupada oynanan 10 maçta bordo-mavililer 7 galibiyet elde ederken, ev sahibi Samsunspor ise 3 galibiyet aldı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 20 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü.

Karadeniz derbisinde Samsun'da oynanan 4 maçta ise Trabzonspor 3 galibiyet elde ederken 1 maçta mağlup oldu. Bordo-mavililerin 7 golüne ev sahibi Samsunspor 2 golle yanıt verdi.

9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

Kupaya 2. Lig'den itibaren katılan Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonuyla birlikte organizasyonun güçlü ekiplerinden biri haline geldi. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselen Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez kupayı kazandı.

FARKLI RAKİPLERE KARŞI TARİHİ ZAFERLER

Trabzonspor, Türkiye Kupası zaferlerini 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etti.

SON FİNALLERDE İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Son yıllarda finale yükselme başarısını sürdüren Trabzonspor, kupada oynadığı son iki finalde ise mutlu sona ulaşamadı. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

