Trabzonspor, son iki Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 ve Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyonluk yaşayarak en çok kupa kazanan üçüncü takım konumunda.

İki takım Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak ve geçmiş 10 maçta Trabzonspor 7, Samsunspor 3 galibiyet elde etti.

Trabzonspor yarı finale yükselmesi halinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçıyla birlikte kupada 293. maçına çıkacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın saat 18.45'te Samsunspor'a konuk olacak. Kupada A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olurken deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. Daha sonra Fethiyespor'u 3-0'la geçen Trabzonspor, son maçında Başakşehir'i deplasmanda 4-2 mağlup etti ve grubu 9 puanla tamamladı. Karadeniz ekibi, rakibi karşısında yarı final bileti almak için mücadele edecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Samsunspor maçıyla kupada 293. maçına çıkacak. Geride kalan 292 maçta 177 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 510 gol gönderen bordo-mavililer, kalesinde ise 236 gol gördü.