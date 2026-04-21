CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor 2 transferini açıkladı! Andre Onana kararı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan penatılarla 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Bordo mavililerde karşılaşmanın ardından konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, iki transfer gerçekleştirdiklerini belirtip Andre Onana'nın ise kararını kendisini vereceğini dile getirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, iki transferi tamamladıklarını ve önümüzdeki günlerde yeni transferlerin de olacağını açıkladı.
  • Doğan, gelecek sezon zirve yarışının içinde olmak için eksikleri gördüklerini ve takviye çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
  • Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u penaltılarla eleyerek turladı.
  • Doğan, kaleci Andre Onana'nın kalması için şartlar oluşursa kalmak istediklerini ancak son kararın Onana'ya ait olduğunu söyledi.
  • Doğan, bu yılın kazananının teknik direktör Fatih Tekke, ekibi ve genç oyuncular olduğunu ifade etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupsaı'nda oynana ve turla sonuçlanan Samsunspor maçının arıdndan açıklamalarda bulundu. Doğan, iki transferi noktaladıklarını söyledi.

Trbazonspor, Samsunspor'u ZTK'da eledi

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Trabzonspor taraftarlarına da desteklerinden dolayı teşekkür eden Doğan, "Samsunspor da taraftarı da gayet centilmenceydi. Ciddi mücadele verdiler 10 kişi kalmalarına rağmen. Hem Samsunspor takımını hem de taraftarını tebrik ederim. Bizi burada çok güzel misafir ettiler, sağ olsunlar." diye konuştu.

Samsun ile komşu olduklarını ve ilişkileri daha çok geliştirmeleri gerektiğini aktaran Doğan, "Biz Karadeniz takımlarıyız, aynı tavanın balıklarıyız diyebilirim. İlişkilerimizi daha da geliştirmemiz lazım. Samsun bizim dost camiamız. Biz onları Trabzon'da güzel ağırlamıştık, onlar da bizi burada çok iyi misafir etti." ifadelerini kullandı.

Sezon hedeflerine ilişkin ise Doğan, "Önümüzdeki yıl için eksiklerimizi görüyoruz, takviye çalışmalarımız başladı ve devam edecek. Gelecek sezon zirve yarışının içinde olmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un yeni sezondaki transferlerinden biri Ruslan Malinovskyi

"2 TRANSFER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Doğan, "Şu ana kadar iki transfer gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Burada isim vermem ama inşallah yakın zamanda tek tek bu anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

Ligdeki performansa ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligde de öyle. Son iki maçta puan kayıplarımız oldu şanssız bir şekilde. Ama futbolda bunlar var. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Bu yıl yapılanmanın ilk yılı ve bence gayet başarılılar. Daha önce de söylemiştim, bu yılın kazananı Fatih Tekke ve ekibi, Trabzonsporlu oyuncular, gençler." açıklamasını yaptı.

MALINOVSKYI VE THIERRY İMZA ATACAK

Trabzonspor'un Geno'da forma giyen Ruslan Malinovskyi ve Köln alt yapısında oynayan Thierry Karadeniz ile anlaşma aşamasına geldiği biliniyordu. Tescil döneminin açılmasıyla birlikte iki isme imza atıtrılması bekleniyor.

Andre Onana'nın Trabzonspor'daki geleceği henüz netleşmedi

"ONANA KARAR VERECEK"

Kurtardığı penaltılarla turun gelmesini sağlayan Andre Onana hakkında da konuşan Doğan; "Onana'nın zaten kariyeri belli. Biz kendisini seviyoruz. Daha önce de söylemiştim. Kendi kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var. Şartlar oluşursa kalmasını istiyoruz. Son karar Onana'nın olacak. Hep söylüyorum 3-4 yıllık bir planlamadan her zaman bahsediyoruz. Bu takıma inanılması lazım. Takıma destek olsunlar." dedi.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler