Doğan, bu yılın kazananının teknik direktör Fatih Tekke, ekibi ve genç oyuncular olduğunu ifade etti.

Doğan, gelecek sezon zirve yarışının içinde olmak için eksikleri gördüklerini ve takviye çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Trbazonspor, Samsunspor'u ZTK'da eledi

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Trabzonspor taraftarlarına da desteklerinden dolayı teşekkür eden Doğan, "Samsunspor da taraftarı da gayet centilmenceydi. Ciddi mücadele verdiler 10 kişi kalmalarına rağmen. Hem Samsunspor takımını hem de taraftarını tebrik ederim. Bizi burada çok güzel misafir ettiler, sağ olsunlar." diye konuştu.

Samsun ile komşu olduklarını ve ilişkileri daha çok geliştirmeleri gerektiğini aktaran Doğan, "Biz Karadeniz takımlarıyız, aynı tavanın balıklarıyız diyebilirim. İlişkilerimizi daha da geliştirmemiz lazım. Samsun bizim dost camiamız. Biz onları Trabzon'da güzel ağırlamıştık, onlar da bizi burada çok iyi misafir etti." ifadelerini kullandı.

Sezon hedeflerine ilişkin ise Doğan, "Önümüzdeki yıl için eksiklerimizi görüyoruz, takviye çalışmalarımız başladı ve devam edecek. Gelecek sezon zirve yarışının içinde olmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.