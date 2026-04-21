Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupsaı'nda oynana ve turla sonuçlanan Samsunspor maçının arıdndan açıklamalarda bulundu. Doğan, iki transferi noktaladıklarını söyledi.
TARAFTARLARA TEŞEKKÜR
Trabzonspor taraftarlarına da desteklerinden dolayı teşekkür eden Doğan, "Samsunspor da taraftarı da gayet centilmenceydi. Ciddi mücadele verdiler 10 kişi kalmalarına rağmen. Hem Samsunspor takımını hem de taraftarını tebrik ederim. Bizi burada çok güzel misafir ettiler, sağ olsunlar." diye konuştu.
Samsun ile komşu olduklarını ve ilişkileri daha çok geliştirmeleri gerektiğini aktaran Doğan, "Biz Karadeniz takımlarıyız, aynı tavanın balıklarıyız diyebilirim. İlişkilerimizi daha da geliştirmemiz lazım. Samsun bizim dost camiamız. Biz onları Trabzon'da güzel ağırlamıştık, onlar da bizi burada çok iyi misafir etti." ifadelerini kullandı.
Sezon hedeflerine ilişkin ise Doğan, "Önümüzdeki yıl için eksiklerimizi görüyoruz, takviye çalışmalarımız başladı ve devam edecek. Gelecek sezon zirve yarışının içinde olmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"2 TRANSFER GERÇEKLEŞTİRDİK"
Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Doğan, "Şu ana kadar iki transfer gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Burada isim vermem ama inşallah yakın zamanda tek tek bu anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.
Ligdeki performansa ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligde de öyle. Son iki maçta puan kayıplarımız oldu şanssız bir şekilde. Ama futbolda bunlar var. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Bu yıl yapılanmanın ilk yılı ve bence gayet başarılılar. Daha önce de söylemiştim, bu yılın kazananı Fatih Tekke ve ekibi, Trabzonsporlu oyuncular, gençler." açıklamasını yaptı.
MALINOVSKYI VE THIERRY İMZA ATACAK
Trabzonspor'un Geno'da forma giyen Ruslan Malinovskyi ve Köln alt yapısında oynayan Thierry Karadeniz ile anlaşma aşamasına geldiği biliniyordu. Tescil döneminin açılmasıyla birlikte iki isme imza atıtrılması bekleniyor.
"ONANA KARAR VERECEK"
Kurtardığı penaltılarla turun gelmesini sağlayan Andre Onana hakkında da konuşan Doğan; "Onana'nın zaten kariyeri belli. Biz kendisini seviyoruz. Daha önce de söylemiştim. Kendi kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var. Şartlar oluşursa kalmasını istiyoruz. Son karar Onana'nın olacak. Hep söylüyorum 3-4 yıllık bir planlamadan her zaman bahsediyoruz. Bu takıma inanılması lazım. Takıma destek olsunlar." dedi.