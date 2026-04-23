Böylesine kritik tek ayaklı eleme maçlarında anları iyi oynamak çok önemli. Trabzonspor son paslarda ve final vuruşlarında çok becerikli değildi. 97. dakikada Onuachu'nun füzesi direkte patladı. Samsunspor savunması maç boyunca adeta nefes aldırmadı Onuachu'ya. Samsunspor, özellikle uzatmaların ikinci bölümünde maçı penaltılara götürmek için oyunu çok durdurdu. Bu dakikalarda da çok pozisyon buldu Trabzonspor. Çünkü yorulan Samsunspor geriye yaslanıp, sadece kalesini korudu. Etten bir duvar ördüler adeta. Sayısız gol pozisyonuna giren Trabzonspor, uzatmalarda da maçı çözecek skoru bulamadı ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Onana mucizesi yaşandı. Adeta bir uçan panter kesilen Onana ilk üç penaltıyı (Satka, Mouandilmadji, Yunus Emre) kurtardı. Bordo-mavililerde Onuachu, Nwakaeme ve Muçi ağları sarsınca yarı finale adını yazdıran taraf Trabzonspor oldu. Samsunspor'u da tebrik etmek lazım. Aslanlar gibi savaştılar.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ligden daha keyifli maçlar izliyoruz. Turkuvaz Medya Grubu, bir zamanlar Süt Kupası diye değersizleştirilmeye çalışılan Türkiye Kupası'nı nereden aldı ve nerelere getirdi! Bu bir yayıncılık başarısıdır. Kıran kırana maçlar, nefesleri kesen mücadeleler izledik. İzlemeye de devam edeceğiz. Hatta Süper Lig kalitesinin önüne geçen heyecan fırtınası, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanıyor. Şifresiz, tarafsız ve pırıl pırıl bir yayıncılık! Turkuvaz Medya, bu kupayı büyük bir marka haline getirdi.

Samsunspor-Trabzonspor maçına gelince... 13'te ev sahibi penaltı bekledi, devam kararı doğru. 26'da topsuz alanda Drongelen tek kol çekerek Onuachu'yu indirdi, sarı kart ve frikikti. Ama hakem iki oyuncuyu sözlü ikazla geçiştirdi. Sarısı olan Coulibaly'nin 28'de Zubkov'a yandan dirseği net ikinci sarıdan kırmızıydı. Holse'nin ilk yarıyı sarı kartsız tamamlaması, modern hakemliğin aksine aciz idareci hakemlik modelinden başka bir şey değildir. Oulai'ye 31'de sarıyı pas geçti. 47'de Trabzon, 67'de Samsun penaltı bekledi. Devam kararları doğru. 68'de kaleci Onana'ya kontrolsüz faul yapan önceden de sarısı olan Ndiaye'ye çıkan ikinci sarıdan kırmızı doğru. 90 dakikalık bölüm 6 sarı, 1 kırmızı ve 34 faulle tamamlandı. 90+4'te Savic ile Mouandilmadji ortak top mücadelesinde topla önce oynayan Savic'ti. Samsunspor lehine verilen faul ve Savic'e çıkan sarı kart yanlış.

ULAŞ ÖZDEMİR - O NA NA



Trabzonspor'da daralan rotasyon takımın temposunu aşağı çekti. Bu düşüş en sert şekilde hücum hattında hissedildi.

Üretkenlik azaldı, akıcılık kayboldu ve hücum setleri giderek daha tahmin edilebilir hale geldi.

Dün lk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan taraf Samsunspor'du.

Daha net daha istekli ve daha tehditkâr bir görüntü çizdiler. Trabzonspor ise merkezde kalmayı tercih eden, risk almayan ve oyunu savunma güvenliği üzerinden okuyan bir yapıdaydı.

İkinci yarı sahaya çıkan Trabzonspor ise farklı bir karakter gösterdi.

Baskıyı artırdı ve oyunu rakip sahaya yıktı. Samsunspor'un 10 kişi kalmasıyla birlikte bu baskı daha da yoğunlaştı.

Ancak mesele tam da burada düğümlendi. Trabzonspor baskı kurdu ama bu baskıyı skora çevirecek kaliteyi sahaya yansıtamadı.

Bu noktada teknik dokunuşların etkisini de göz ardı etmemek gerekir.

Fatih Tekke'nin hamleleri oyunun ritmini zaman zaman değiştirse de sonuç üretme konusunda beklenen kırılmayı yaratamadı.

Penaltılar… Futbolun en yalın ve en acımasız anları. Biraz teknik, biraz psikoloji ve biraz da kader. Kalede Okan'ın soğukkanlılığı, Onana'nın kritik katkıları Trabzonspor'u ayakta tuttu. Ve sonunda Trabzonspor zorlu bir virajı dönerek yolculuğunu Türkiye Kupası yarı finaliyle taçlandırdı.