Fatih Tekke'den zafer yorumu: Kazandık ama hasar da aldık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımınıın Samsunspor'u penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırmasının ardından konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlanan oyuncularının olduğunu belirterek durumlarına Trabzon'da bakacaklarını dile getirdi.

  • Fatih Tekke, Türkiye Kupası turunu geçmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.
  • Tekke, ilk yarıda Samsunspor'un daha iyi oynadığını, ikinci yarıda ise kendi takımlarının daha iyi olduğunu söyledi.
  • Maçta rakip takımın 10 kişi kalmasının ardından skoru yakaladıklarını ve fazladan 30 dakika oynadıklarını aktardı.
  • Tekke, kaleci Onana'nın maça çok büyük katkı sağladığını vurguladı.
  • Maçta hasar alan oyuncuların durumunun değerlendirileceğini ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale adını yazdıran Trabzonspor'da büyük sevinç yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenmesi sonrası bir başka sürprize de açık olarak penaltılara giden eşleşmeden Fırtına galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke konuştu.

FATİH TEKKE'NİN SÖZLERİ

"Turu geçmek çok değerliydi bana göre. "Çok zor olacağını söylemiştik. Özellikle ilk yarıda Samsunspor bizden daha iyi oynadı diyebilirim çok net. İkinci yarı daha iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru yakalamamız gerekiyordu. Fazladan 30 dakika oynadık. Bayağı bir hasar aldık. Çok değerli bir tur bizim için. Onana'nın katkısı çok büyük, ona ayrı bir parantez açmak lazım."

"Oyun olarak ilk yarıda olumsuz, diğer dakikalarda olumlu yaptıklarımız ve olumsuz yaptıklarımız var. Devam edeceğiz. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız. Turu geçtik ama biz burada hasar aldık. Bakalım nasıl devam edeceğiz."

