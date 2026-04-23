Tekke, ilk yarıda Samsunspor'un daha iyi oynadığını, ikinci yarıda ise kendi takımlarının daha iyi olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale adını yazdıran Trabzonspor'da büyük sevinç yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenmesi sonrası bir başka sürprize de açık olarak penaltılara giden eşleşmeden Fırtına galip ayrıldı.

Fatih Tekke'nin takımı yarı finale yükseldi

FATİH TEKKE'NİN SÖZLERİ

"Turu geçmek çok değerliydi bana göre. "Çok zor olacağını söylemiştik. Özellikle ilk yarıda Samsunspor bizden daha iyi oynadı diyebilirim çok net. İkinci yarı daha iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru yakalamamız gerekiyordu. Fazladan 30 dakika oynadık. Bayağı bir hasar aldık. Çok değerli bir tur bizim için. Onana'nın katkısı çok büyük, ona ayrı bir parantez açmak lazım."

"Oyun olarak ilk yarıda olumsuz, diğer dakikalarda olumlu yaptıklarımız ve olumsuz yaptıklarımız var. Devam edeceğiz. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız. Turu geçtik ama biz burada hasar aldık. Bakalım nasıl devam edeceğiz."