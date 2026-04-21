Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor taraftarından kombineler için destek talebi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 2026-2027 sezonu kombine bilet satışları için taraftardan destek istedi. Doğan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, taraftarı yalnızca kombine almaya değil büyük yürüyüşün bir parçası olmaya davet etti.

Geride kalan süreçte hep birlikte çok önemli bir irade ortaya koyduklarını belirten Doğan, "Ezber bozduk. Emeğimizle mücadele verip, aklımızla hareket ettik. Dün toprağa ektiğimiz umutların, fedakarlığın ve mücadelenin karşılığını şimdi daha büyük hedeflerle alma vakti" ifadelerini kullandı.

YENİ SEZON İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Doğan, yeni sezon öncesinde yönetim olarak transfer çalışmalarına erkenden başladıklarını kaydederek, "Kadro planlamamızı bugünden yapıyor, Trabzonspor'u her kulvarda daha güçlü hale getirecek adımları kararlılıkla ve dikkatlice atıyoruz. Amacımız hem ligde hem Avrupa'da yarışan, mücadele eden, başarı kazanan Trabzonspor inşa etmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Yolun yalnız yürünmeyeceğinin altını çizen Doğan, camianın desteğine, taraftarın inancına ve özellikle kulübe sağlayacağı maddi katkıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirtti.

'ŞİMDİ BİR KEZ DAHA OMUZ OMUZA VERME ZAMANI'

Doğan açıklamasında, erkenden satışa sunulan kombinelerin yalnızca tribündeki yeri değil, yeni sezonda kurulacak güçlü kadroya verilecek desteği de ifade ettiğini vurguladı.

Trabzonspor Başkanı, "Avrupa'da armamızı gururla temsil ederken, ligde zirve mücadelesi verirken, arkamızda yine o sarsılmaz gücü görmek, hissetmek istiyoruz. Çünkü bu kulübün en büyük sermayesi inananlarıdır. Bu kulübün en büyük gücü, hangi şart olursa olsun vazgeçmeyen taraftarıdır. Şimdi bir kez daha omuz omuza verme zamanıdır. Hocamızla, oyuncularımızla, yönetimimizle ve büyük taraftarımızla birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Gelin, yeni sezonun hikayesini hep birlikte yazalım. Bu yol, Trabzonspor'un yoludur" ifadelerini kullandı.

KOMBİNE SATIŞ TAKVİMİ AÇIKLANDI

Açıklamada, kombine bilet satışlarının 24 Nisan Cuma günü saat 15.00'te başlayacağı belirtildi.

İlk 5 gün boyunca 2025-2026 sezonu kombine sahibi taraftarların öncelik hakkı olacağı, öncelikli satışın 28 Nisan Salı günü saat 18.00'de sona ereceği aktarıldı. Genel satışın ise 29 Nisan Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacağı kaydedildi.

KOMBİNE FİYATLARI BELLİ OLDU

Açıklamada yer alan bilgilere göre kombine fiyatları şöyle açıklandı:

VIP Platinum B Blok 275 bin lira, VIP Platinum A-C Blok 225 bin lira, VIP Gold 175 bin lira, VIP Silver 125 bin lira, Batı Alt/Üst Tribün 40 bin lira, Doğu Alt/Üst Tribün 35 bin lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 30 bin lira, Güney/Kuzey Kale Arkası 15 bin lira.

UEFA MAÇLARI İÇİN ALTERNATİF KOLTUK DÜZENLEMESİ

Açıklamada, UEFA'nın Avrupa kupalarında mücadele edecek kulüplerin stadyumlarında belirli tribün ve koltukları organizasyon süreçleri kapsamında kendi kullanımına ve sponsorlarına tahsis edebileceği vurgulandı.

Bu kapsamda, UEFA tarafından tahsis edilmesi planlanan koltuklar arasında kulüp tarafından kombine satışı gerçekleştirilmiş yerlerin bulunması halinde taraftarlara UEFA organizasyonlarını kapsayacak şekilde aynı kategoriden alternatif koltuk tahsisi yapılacağı belirtildi. Taraftarların UEFA müsabakaları dışındaki diğer maçlarda seçmiş olduğu koltuğu kullanabilecekleri ifade edildi.

İNDİRİMLER VE PASSOLİG ŞARTI

Açıklamada, önceki sezon kombine kart sahiplerine, Trabzonspor logolu kredi kart sahiplerine ve kulübe aidat borcu bulunmayan, üyeliği aktif üyelere yüzde 10, Black Card sahiplerine ise yüzde 15 indirim uygulanacağı kaydedildi.

Divan Kurulu ve tüm kurul üyelerine VIP Platinum Tribünü hariç tüm tribünlerde, kadın taraftarlara ise yüzde 25 indirim yapılacağı belirtildi. Kombine almak isteyen taraftarların Passolig kart vizesinin 01.06.2027 tarihine kadar uzatılmış olması gerektiği de vurgulandı.

Trabzonspor 2 transferi bitiriyor! Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'de sona doğru
Trabzonspor'un 3. transferi de belli! İbrahim Kaya pazarlığı başladı

