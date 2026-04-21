UEFA müsabakaları için organizasyon tarafından tahsis edilecek koltukların kombine sahiplerine aynı kategoriden alternatif koltuk olarak verileceği duyuruldu.

Kombine fiyatları VIP Platinum B Blok için 275 bin lira, Batı Alt/Üst Tribün için 40 bin lira, Güney/Kuzey Kale Arkası için 15 bin lira olarak belirlendi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erkenden başladıklarını ve hem ligde hem Avrupa'da başarılı olacak güçlü bir kadro kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Geride kalan süreçte hep birlikte çok önemli bir irade ortaya koyduklarını belirten Doğan, "Ezber bozduk. Emeğimizle mücadele verip, aklımızla hareket ettik. Dün toprağa ektiğimiz umutların, fedakarlığın ve mücadelenin karşılığını şimdi daha büyük hedeflerle alma vakti" ifadelerini kullandı.

YENİ SEZON İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Doğan, yeni sezon öncesinde yönetim olarak transfer çalışmalarına erkenden başladıklarını kaydederek, "Kadro planlamamızı bugünden yapıyor, Trabzonspor'u her kulvarda daha güçlü hale getirecek adımları kararlılıkla ve dikkatlice atıyoruz. Amacımız hem ligde hem Avrupa'da yarışan, mücadele eden, başarı kazanan Trabzonspor inşa etmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Yolun yalnız yürünmeyeceğinin altını çizen Doğan, camianın desteğine, taraftarın inancına ve özellikle kulübe sağlayacağı maddi katkıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirtti.

'ŞİMDİ BİR KEZ DAHA OMUZ OMUZA VERME ZAMANI'

Doğan açıklamasında, erkenden satışa sunulan kombinelerin yalnızca tribündeki yeri değil, yeni sezonda kurulacak güçlü kadroya verilecek desteği de ifade ettiğini vurguladı.

Trabzonspor Başkanı, "Avrupa'da armamızı gururla temsil ederken, ligde zirve mücadelesi verirken, arkamızda yine o sarsılmaz gücü görmek, hissetmek istiyoruz. Çünkü bu kulübün en büyük sermayesi inananlarıdır. Bu kulübün en büyük gücü, hangi şart olursa olsun vazgeçmeyen taraftarıdır. Şimdi bir kez daha omuz omuza verme zamanıdır. Hocamızla, oyuncularımızla, yönetimimizle ve büyük taraftarımızla birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Gelin, yeni sezonun hikayesini hep birlikte yazalım. Bu yol, Trabzonspor'un yoludur" ifadelerini kullandı.