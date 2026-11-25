Güneşin Doğduğu Yer 10. bölüm 2. fragman: "Leyla abimle evleniyor"
Güneşin Doğduğu Yer 10. bölüm 2. fragmanında Leyla'nın tercihi Kenan'ı derinden sarsarken, istediği cevabı alan Ceyhun Leyla'yı ailesinin parçası yapmaya hazırlanıyor; Devran konağa kabulde zorlanırken sürgündeki Celadet etkisini göstermeye çalışıyor, Apo Ağa'nın sözleri Kenan'ı İhsan ile yüzleşmeye sürüklüyor, Munise korkuya kapılıyor, Zeki ile Suzi harekete geçiyor, Ceyhun şaşırtıcı bir hamle yapıyor ve Leyla'nın öğrendiği gerçekler tüm dengeleri değiştirecek.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Fragman