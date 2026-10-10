Portakal bahçelerinden yükselen intikam ve imkânsız bir aşk hikâyesi! Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Mercan Köşk 6. bölüm fragmanı izle

6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aras, yeni hisseleriyle limanın yönetim kurulunun başına geçse de Esved'in beklenmedik hamlesi, zaferin o kadar da kolay gelmeyeceğini gösterir. Cemre, Toprak'ın Kıbrıs'ta Aras ve onu gördüğünü öğrendiğinde Tarsus'taki vaktinin dolduğuna inanır ve gitmeye karar verir. Ancak Aras için bu veda kolay olmayacaktır.

Cemre'den gizlice Hozan Konağı'nda işe başlayan Mert, Eslem'in planıyla büyük bir kavganın eşiğine gelir. Behiye ise hamleleriyle hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Öte yandan Toprak, artık Tarsus'tayken ve Cemre'ye hiç olmadığı kadar yakınken; karşısına çıkan sürpriz bir isim, tüm dengeleri altüst edecektir.

Mercan Köşk 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!