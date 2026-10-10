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Mercan Köşk’te ayrılık rüzgarları! Cemre’nin veda kararı Aras’ı sarsacak!

Mercan Köşk'ün yeni bölümünde Aras liman yönetiminin başına geçse de Esved'in beklenmedik hamlesiyle zor anlar yaşayacak. Kıbrıs detayının ortaya çıkmasıyla vaktinin dolduğuna inanan Cemre ise Tarsus'a veda etmeye hazırlanıyor.

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Mercan Köşk’te ayrılık rüzgarları! Cemre’nin veda kararı Aras’ı sarsacak!

Portakal bahçelerinden yükselen intikam ve imkânsız bir aşk hikâyesi! Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Video Oynatma İkonu Mercan Köşk 6. bölüm fragmanı izle

6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aras, yeni hisseleriyle limanın yönetim kurulunun başına geçse de Esved'in beklenmedik hamlesi, zaferin o kadar da kolay gelmeyeceğini gösterir. Cemre, Toprak'ın Kıbrıs'ta Aras ve onu gördüğünü öğrendiğinde Tarsus'taki vaktinin dolduğuna inanır ve gitmeye karar verir. Ancak Aras için bu veda kolay olmayacaktır.

Mercan Köşk’te ayrılık rüzgarları! Cemre’nin veda kararı Aras’ı sarsacak!-1

Cemre'den gizlice Hozan Konağı'nda işe başlayan Mert, Eslem'in planıyla büyük bir kavganın eşiğine gelir. Behiye ise hamleleriyle hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Öte yandan Toprak, artık Tarsus'tayken ve Cemre'ye hiç olmadığı kadar yakınken; karşısına çıkan sürpriz bir isim, tüm dengeleri altüst edecektir.

Video Oynatma İkonu Mercan Köşk 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

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