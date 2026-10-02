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Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'dan renkli anlar! Mercan Köşk’te lunapark kaçamağı

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Mercan Köşk"te Aras ve Cemre rüzgarı esmeye devam ediyor. Yaşadıkları tüm gerilim ve belirsizlikleri geride bırakan ikili, Tarsus'taki lunaparkta çocuklar gibi eğlenerek neşeli anlar yaşayacak.

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Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'dan renkli anlar! Mercan Köşk’te lunapark kaçamağı

Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek "Mercan Köşk"te Aras ve Cemre, bu kez Tarsus'ta lunaparkın renkli dünyasında izleyici karşısına çıkacak. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın hayat verdiği ikilinin çarpışan otolardan lunapark oyunlarına uzanan eğlenceli anları, yeni bölümün dikkat çeken sahneleri arasında yer alacak.

Video Oynatma İkonu “Çocuğun babası ben değilim…”

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Video Oynatma İkonu Mercan Köşk 5. bölüm fragmanı

ARAS'TAN CEMRE'Yİ MUTLU EDEN JEST!
Yaşadıkları tüm gerilim ve belirsizliklerin ardından birlikte keyifli vakit geçiren Aras ve Cemre'nin adresi bu kez lunapark olacak. Çarpışan otolara binerek çocuklar gibi eğlenen ikiliden Aras, Cemre'ye hediye kazanabilmek için lunapark oyunlarında hünerlerini gösterecek.

Yeni bölüm öncesi yayınlanan kareler büyük heyecan yarattı.Yeni bölüm öncesi yayınlanan kareler büyük heyecan yarattı.

Video Oynatma İkonu “Aras da o limandan gidecek!”

Hikâyenin başından bu yana yolları beklenmedik şekilde kesişen ve yaşadıkları olaylarla giderek birbirlerine yaklaşan Aras ile Cemre, lunapark sahnelerinde bu kez neşeli ve doğal halleriyle ekrana gelecek. Aras'ın Cemre'yi mutlu etmek için verdiği tatlı mücadele ise ikili arasındaki yakınlığın giderek güçlendiğini gözler önüne serecek.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'dan renkli anlar! Mercan Köşk’te lunapark kaçamağı-1

5. BÖLÜMDEN İPUÇLARI: HÜLYA, ESLEM VE SELÇUK'UN SIRRINI ÖĞRENECEK Mİ?

Aras'ın limandaki hamleleri Esved'i köşeye sıkıştırırken, Cemre kendisine gelen gizemli mesajın hesabını Aras'tan sorar. Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması Gülcan'ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'dan renkli anlar! Mercan Köşk’te lunapark kaçamağı-2

Cemre, Mert'e yapılanların hesabını sormak için Behiye'nin karşısına çıkar. Diğer yandan Aras'a bilenmiş halde Tarsus'a gelen Toprak, her an görülme tehlikesiyle gerçeğin peşine düşer. Toprak'ın gelişiyle Hozan ve Mercandağ'ların hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

'Mercan Köşk', Cumartesi saat 20.00'de atv'de!

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