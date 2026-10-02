Giriş Tarihi: 02 Ekim 2026 12:22 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 12:23

Hülya, Eslem ve Selçuk'un sırrını öğrenecek mi?

Aras'ın limandaki hamleleri Esved'i köşeye sıkıştırırken, Cemre kendisine gelen gizemli mesajın hesabını Aras'tan sorar. Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması Gülcan'ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar. Cemre, Mert'e yapılanların hesabını sormak için Behiye'nin karşısına çıkar. Diğer yandan Aras'a bilenmiş halde Tarsus'a gelen Toprak, her an görülme tehlikesiyle gerçeğin peşine düşer. Toprak'ın gelişiyle Hozan ve Mercandağ'ların hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.