atv'nin reytingleri altüst eden dizisi "Altı Üstü İstanbul"daki başarılı performansıyla beğeni toplayan Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Şamdan Plus dergisine konuk oldu. Genç ve yetenekli oyuncular, dizideki karakterlerinden oyunculuğa, hayallerinden günlük yaşamlarına kadar merak edilen birçok soruyu yanıtladı.

"GÖZYAŞIM SENARYOYA DÜŞTÜ VE 'TAMAM' DEDİM"

Rahimcan Kapkap, Emir karakterini kabul etme sürecinin kendisi için oldukça duygusal olduğunu şu sözlerle anlattı: "Okudukça ağladım, ağladıkça da Emir'in aslında ben olduğunu anladım. 'Gözyaşım senaryoya düştüyse Emir bende' dedim ve böyle başladı yolculuğumuz."

" BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL VE SÜRPRİZLİ BİR YOLCULUK "

Elçin Zehra İrem ise yaşadığı süreci "çok güzel ve biraz sürprizli" olarak tanımladı. "Naz" karakterini yalnızca çekimler sırasında değil, izleyiciyle buluştuktan sonra da tanımaya devam ettiğini söyleyen İrem, karakterinin izleyicide karşılık bulmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Oyuncu, rolü kabul etmesinde karakterin farklı yönlerinin bulunmasının etkili olduğunu belirterek, özellikle zaman geçtikçe başka taraflarını gösteren kadın karakterleri sevdiğini ifade etti.

"BİRBİRİMİZE GÜVENLİ ALAN SUNABİLİYORUZ"

Dizinin sevilen çifti, kamera önündeki uyumlarının arkasında karşılıklı güven ve samimiyet olduğunu belirtti. Elçin Zehra İrem, birbirlerinin alanına saygı duyduklarını ve sahnelerde birbirlerini şaşırtmayı sevdiklerini söyledi.

Rahimcan Kapkap ise rol arkadaşını "açık ve uyumlu bir oyuncu" olarak tanımlarken, birlikte güzel bir arkadaşlık kurduklarını ve sahnelerde birbirlerine güvenli bir alan sunduklarını dile getirdi.

Röportajın tamamını Şamdan Plus dergisi yeni sayısında okuyabilirsiniz.