Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın başrollerini Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Çelik paylaşıyor. Filmde ayrıca Jessica May, Yasemin Baştan, Ceren Soylu, Ali Barkın, Yeliz Kuvancı, Samet Gürsel ve Şeyma Peçe gibi isimler de yer alıyor.

EVLİLİK VE AİLE OLMA BİLİNCİNE SAMİMİ BİR YAKLAŞIM

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projeler arasında yer alan Medeni Hâller, giderek yüzeyselleşen ilişkilerin karşısına bağ kurmayı, birbirini gerçekten görmeyi ve birlikte bir hayat inşa edebilmeyi koyuyor.

Hikâyenin merkezindeki Aylin, işinde başarılı fakat bir o kadar da evliliğe mesafeli bir boşanma avukatıdır. Yıllardır yakın arkadaşı Engin'e duyduğu aşkı gizleyen Aylin'in dengesi, Engin'in evlenmeye karar vermesiyle altüst olur.

Tam bu sırada yolu, evliliği onun aksine isteyen ve daha pozitif bakan nikâh memuru Ozan'la kesişir.

İkilinin çatışmayla başlayan tanışıklıkları beklenmedik bir yakınlığa dönüşürken Aylin de aşk, evlilik ve hayal ettiği hayat üzerine bildiklerini yeniden sorgulamaya başlar.

Medeni Hâller, 9 Ekim 2026'da sinemalarda