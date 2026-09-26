CANLI YAYIN
Geri

Mercan Köşk 4. bölümde Aras ve Cemre Kıbrıs'a gidiyor: İkiliyi birlikte gören Toprak'ın kıskançlığı tehlikeli boyuta ulaşacak!

Bu akşam ekrana gelecek Mercan Köşk’ün yeni bölümünde Cemre, Toprak’ı bulmak için Aras’la Kıbrıs’a gidecek. İkiliyi yan yana gören Toprak’ın kıskançlığı tehlikeli bir hal alırken köşk içinde Eslem ile Hülya arasındaki gerilim büyük bir kavgaya dönüşecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mercan Köşk 4. bölümde Aras ve Cemre Kıbrıs'a gidiyor: İkiliyi birlikte gören Toprak'ın kıskançlığı tehlikeli boyuta ulaşacak!

Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk, bu akşam dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ARAS VE CEMRE ARASINDA DUYGULAR DEĞİŞİYOR!

MERCAN KÖŞK 4.BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider.

Mercan Köşk 4. bölümde Aras ve Cemre Kıbrıs'a gidiyor: İkiliyi birlikte gören Toprak'ın kıskançlığı tehlikeli boyuta ulaşacak!-2

Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası alt üst olur.

Mercan Köşk 4. bölümde Aras ve Cemre Kıbrıs'a gidiyor: İkiliyi birlikte gören Toprak'ın kıskançlığı tehlikeli boyuta ulaşacak!-3

Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak'ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır.

Mercan Köşk 4. bölümde Aras ve Cemre Kıbrıs'a gidiyor: İkiliyi birlikte gören Toprak'ın kıskançlığı tehlikeli boyuta ulaşacak!-4

Tam da bu sırada Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer.

Mercan Köşk 4. bölümde Aras ve Cemre Kıbrıs'a gidiyor: İkiliyi birlikte gören Toprak'ın kıskançlığı tehlikeli boyuta ulaşacak!-5

Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür.

Mercan Köşk 4. bölümde Aras ve Cemre Kıbrıs'a gidiyor: İkiliyi birlikte gören Toprak'ın kıskançlığı tehlikeli boyuta ulaşacak!-6

Esved, Aras'lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras'ın yapacağı hamle, Esved'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.

Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ATV'de

Aras ve Cemre arasında buzlar eriyor! Mercan Köşk’ten duygu dolu yeni tanıtım

Mercan Köşk’te Aras ile Cemre arasında buzlar eriyor: Müslüm Gürses şarkısıyla ekrana damga vuracak!
SONRAKİ HABER

Aras ve Cemre arasında buzlar eriyor!

 Mercan Köşk dizisinde Aras’ı canlandıran Kubilay Aka stüdyoya girdi: Akşam Olur Karanlığa Kalırsın’ı seslendirdi!
ÖNCEKİ HABER

Kubilay Aka ‘Mercan Köşk’ için stüdyoya girdi!
Sude Kuş
Sude Kuş Takvim.com.tr Televizyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler