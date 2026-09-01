Mercan Köşk’ten duygu dolu yeni tanıtım: "Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum"

Toprak'ın Cemre'ye evlenme teklif ettiği romantik anların yanı sıra Cemre'nin, Toprak'ın "Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum" sözlerini hatırlaması hikâyeye dair merak uyandırıyor. Aras'ın ailesi uğruna üstlendiği fedakarlıklar dikkat çekerken, ekrana kısa bir an gelen Toprak Mercandağ'ın mezarı ise yaşanacaklara dair büyük soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Cemre, Behiye, Hafsa, Suna, Gülcan, Eslem ve Hülya'nın sahneleriyle öne çıkan Mercan Köşk'ün kadınları, tanıtımın en güçlü halkasını oluşturuyor; her biri farklı bir mücadelenin içinde olan bu kadınların aileleri ve çocukları uğruna neleri göze alabileceklerinin sinyalleri veriliyor.

Mercan Köşk 1. bölüm 4. fragmanı