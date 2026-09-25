atv'nin sevilen dizisi 'Mercan Köşk'te Aras karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kubilay Aka, bu kez sesiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Aka, kuşaktan kuşağa aktarılan "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın"ı seslendirirken stüdyoda saz ve bendir de çaldı. Aka'nın hem vokali hem de enstrümanlarıyla yer aldığı kayıt sürecinden görüntüler, 'Mercan Köşk'ten sahnelerle bir araya getirilerek klip olarak yayınlandı.

Kubilay Aka'dan türkü sürprizi